Банани можуть зникнути назавжди: вчені шукають спосіб захисту врожаїв

Підступний грибок знищує бананові дерева по всьому світу / © aillarionov.livejournal.com

Улюблений багатьма фрукт опинився під загрозою зникнення через руйнівну грибкову інфекцію, яка масово вражає плантації бананів в усьому світі та не піддається традиційному лікуванню. Однак дослідникам вдалося зробити важливе генетичне відкриття, яке дає надію на порятунок усієї індустрії.

Про це пише PopSci.

Смертельна загроза для врожаю

Банани страждають від так званого фузаріозного в’янення (панамської хвороби). Цей патоген блокує надходження поживних речовин і призводить до неминучої загибелі рослини. Схожа епідемія у 1950-х роках уже призвела до практичного вимирання колись популярного сорту Гро Мішель. Наразі новий штам хвороби серйозно загрожує найпоширенішим комерційним сортам, які ми звикли бачити на полицях супермаркетів.

Ситуація критична, адже бананова індустрія оцінюється у 140 мільярдів доларів. Ці фрукти є четвертою за важливістю продовольчою культурою у світі після пшениці, рису та кукурудзи, а понад 400 мільйонів людей покладаються на них як на ключове джерело щоденних калорій.

Генетичний прорив і надія на порятунок

Вчені з Університету Квінсленда в Австралії витратили п’ять років на складне дослідження. Вони схрестили дикий банан сорту Калькутта 4, який має природний імунітет до інфекції, з іншими вразливими підвидами. Як результат, фахівці виявили специфічну ділянку в ДНК на п’ятій хромосомі, яка чітко відповідає за стійкість до хвороби.

«Виявлення і використання природної стійкості диких бананів є довгостроковим та стійким рішенням боротьби з цим патогеном, який вбиває рослину-господаря, залишаючись у ґрунті для зараження майбутніх посівів», — зазначає співавтор дослідження, генетик Ендрю Чен.

Хоча сам дикий банан Калькутта 4 абсолютно не підходить для продажу через несмачні плоди, це генетичне відкриття змінить правила гри. Воно дозволить селекціонерам за допомогою молекулярних маркерів вивести нові сорти, які будуть не лише стійкими до небезпечного грибка, а й збережуть звичний для покупців солодкий смак та гарний товарний вигляд.

