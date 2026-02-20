Кожен п’ятий ресторан Києва може закритися до весни: які причини

У Києві закриватимуться ресторани / © Associated Press

Столичні заклади харчування опинилися на межі фінансового виснаження. Експерти аналітичного центру «Ресторани України» прогнозують: кожен п’ятий заклад Києва може закритися вже до весни. Нищівні удари по енергетиці, 20-градусні морози та відсутність туристів перетворили ресторанний бізнес на гру на виживання.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

Чому закриваються ресторани

Один за одним популярні локації в центрі столиці припиняють роботу. Останній чек на шпиці біля каси ніби застиг у повітрі, а на кухнях — жодного кухаря.

Марина Ковальчук, генеральна директорка холдингу гастрономічних закладів: «Ми змушені призупинити діяльність проєкту до відновлення погодних умов. Сюди потрібен хороший генератор на 80 кіловат, який на сьогодні коштує півтора мільйона гривень. На цій локації немає достатнього рівня прибутковості, щоб вивільнити такі гроші».

Ситуацію погіршує січневе підняття тарифів на електроенергію. Для великого ресторану рахунок у 500 тисяч гривень на місяць стає «ударом нижче пояса», особливо коли світло є не завжди, а зал за -20°C на вулиці потрібно прогріти для комфорту гостей.

Кредити без алкоголю і державна підтримка

Уряд оголосив програму підтримки: виплати на пальне (7,5–15 тис. грн) та енергопозики «5–7–9» до 10 млн грн під 0%. Але є умови.

Марина Ковальчук: «Нам відмовили. Виявляється, кредит ресторан може отримати, лише якщо в його доходах немає продажу алкоголю. Тобто хтось нафантазував, що ресторани працюють, не продаючи алкоголь».

Економісти додають: ціни на продукти в січні-лютому зросли на 70% порівняно з листопадом. Це пов’язано з дорогим європейським імпортом та сезонним фактором.

35 тисяч доларів за автономність

Попри труднощі 9 із 10 компаній намагаються адаптуватися. Ті, хто вирішив боротися, створюють власні «острови незалежності».

Оксана Даканова, менеджерка мережі кафе кримськотатарської кухні: «Якщо ми будемо відрізані від водопостачання, у нас є спеціальні резервуари з водою. Разом з генератором і його доставленням така автономність на один ресторан коштує від 30 до 35 тисяч доларів. На одній локації ми взагалі відрізані від теплопостачання, тому збудували окрему пічку, щоб обігріти хоча б другий поверх».

Як виживають ресторани

Відвідувачі стали вимогливішими: тепер у залі обов’язково мають бути тепло, світло та розваги. В одному з грецьких ресторанів Києва гостям пропонують трощити посуд — за давньою традицією, це допомагає зняти стрес.

Альона Колісниченко, директорка ресторану: «Гості хочуть відчувати комфорт і хоч десь почуватися захищено. Я вже сама знаю, як у генераторі олію міняти чи колбочки видувати. Мій головний друг — 30-кіловатний „Гєна“».

Чого очікувати весною

Ресторатори попереджають: уже в березні страви в меню знову здорожчають, адже вартість кожного кіловата від генератора лягає на плечі кінцевого споживача. Головний урок цієї зими для бізнесу — розраховувати лише на власні сили та готуватися до найгіршого заздалегідь.

Наприкінці зими кияни все частіше пишуть на тарілках, які потім розбивають «на удачу», одне й те саме бажання: «Перемога за нами 2026 року».

