Україну накриє нова хвиля морозів / © pexels.com

Україну накриє нова хвиля снігопадів та морозів, які принесе з собою черговий атмосферний фронт.

Синоптики попереджають про складні умови на дорогах та різке похолодання, яке вже за кілька днів зміниться довгоочікуваною відлигою.

Детальний прогноз погоди для різних регіонів країни на найближчі дні — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Україну накриє нова хвиля морозів

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що 20 лютого новий атмосферний фронт із південного заходу спричинить чергові снігопади, що додадуть ще близько 3–6 см до висоти покриву.

Він також зауважив, що цей південний циклон 19 лютого активно засипав регіон. Найбільшу висоту снігу сьогодні в Україні зафіксували на Чернігівщині, де метеостанція Покошичі звітує про 51 см.

Як розповів синоптик, 20 лютого упродовж доби температура повітря коливатиметься в межах від -9 до -4 градусів морозу. На дорогах очікується ожеледиця.

За словами метеоролога, найближчими вихідними погодні умови визначатиме скандинавський антициклон, що принесе з собою арктичні повітряні маси. Він спровокує короткочасне, але відчутне похолодання: нічна температура впаде від -13 до -18 градусів морозу, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть від -3 до -8 градусів нижче нуля.

Коли в Україну прийде потепління

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що п’ятницю, 20 лютого, нічні морози все ще будуть міцними: по країні очікується від -6 до -12 градусів, а в північних регіонах місцями до -14 градусів морозу. Натомість на півдні вночі буде значно м’якше — лише від 0 до -3 градусів морозу.

Протягом дня 20 лютого стовпчики термометрів показуватимуть від -2 до -5 градусів у більшості областей, тоді як у південній частині країни потеплішає до +1 градусу.

За словами Діденко, снігопади найбільш імовірні в центрі та на сході України, на решті територій опадів не прогнозують. Вихідні ще нагадають про зиму морозними ночами до -12 до -15 градусів морозу.

Водночас метеорологиня повідомляє, що потепління українцям слід очікувати від 23 лютого. Саме тоді холодні повітряні маси по всій країні зміняться на значно тепліші.

Погода у Києві

У Києві та Київській області 20 лютого буде хмарно з проясненнями, повідомляє Український гідрометеорологічний центр. В області місцями очікується невеликий сніг, у столиці — без опадів.

На дорогах місцями ожеледиця.

Температура по області вночі становитиме від -10 до -15 градусів морозу, вдень від — 1 до -6 градусів морозу.

За даними порталу Sinoptik, у Києві ранкові хмари швидко зникнуть, та починаючи з середини дня погода буде ясною.

Дрібний сніг розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. Температура повітря коливатиметься від -6 градусів вночі до -1 градусу вдень.

Погода у Києві 20 лютого / © скриншот

У суботу, 21 лютого, у столиці буде похмуро. Можливі короткочасні прояснення, без опадів. Стовпчики термометра коливатимуться від -11 до -6 градусів морозу.

Погода у Києві 21 лютого / © скриншот

Погода у Харкові

У п’ятницю, 20 лютого, на Харківщині переважатиме хмарна погода, прогнозують метеорологи. У нічні години в західних районах області можливий невеликий сніг та мокрий сніг, тоді як на решті території істотних опадів не передбачається.

Вдень опади поширяться на весь регіон, подекуди можлива ожеледь, а на автошляхах зберігатиметься ожеледиця. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища вночі: пориви південно-західного вітру сягатимуть 15–20 м/с, що відповідає першому рівню небезпечності.

Попередження про небезпечну погоду на Харківщині 20 лютого

Температура повітря в області коливатиметься від -6 до -11 морозу вночі до -3 градусів морозу +2 градусів тепла вдень.

У самому Харкові ніч мине без суттєвих опадів, проте вже вдень очікується мокрий сніг. Стовпчики термометра показуватимуть від -9 до -11 градусів морозу вночі, вдень від -1 до -3 градусів морозу.

У суботу, 21 лютого, у місті та області опадів не передбачається, проте відчутно похолодає. Через вплив антициклону нічні температури впадуть до –17 градусів морозу, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть від -2 до -7 градусів морозу.

Погода в Одесі

За даними Гідрометеорологічного Центру Чорного та Азовського морів в Одесі та області 20 лютого буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, проте вдень місцями можливі невеликі опади.

У деяких районах спостерігатиметься ожеледь, а на дорогах зберігатиметься ожеледиця, хоча видимість залишатиметься доброю.

Південний вітер у другій половині дня змінить напрямок на північний, при цьому його швидкість становитиме 9–14 м/с. Температурні показники по області коливатимуться від -1 до -6 градусів морозу вночі, вдень від +1 до +6 градусів тепла, лише в північних районах денна температура може опуститися до -2 градусів морозу.

В Одесі суттєвих опадів не прогнозують. Температура повітря вночі становитиме від -2 до -4градусів морозу, а в денні години стовпчики термометрів піднімуться до +4 градусів тепла.

Однак метеорологи попереджають про небезпечну висоту хвиль. На узбережжі очікується дуже помірне хвилювання моря.

Погода у Львові

Погодна ситуація на Львівщині зумовлена нічним впливом балканського циклону, який удень поступиться місцем антициклону з боку Балтії.

У Львові та області 20 лютого очікується мінлива хмарність. Вночі місцями йтиме сніг, вдень без істотних опадів.

На дорогах регіону залишається ожеледиця, тому водіям варто бути пильними. Вітер північно-східного напрямку дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.

Температурні показники в області вночі коливатимуться від -6 до -11 градусів морозу, а вдень становитимуть до -5 градусів морозу.

У Львові нічна температура опуститься до –9 градусів морозу, а вдень триматиметься в межах від -1 до -3 градусів морозу.

Погода у Дніпрі

У п’ятницю, 20 лютого на Дніпропетровщині та в обласному центрі прогнозують хмарну погоду. Вночі опадів не очікується, проте вже вдень синоптики передбачають мокрий сніг із дощем та його слабке налипання.

Особливу небезпеку становитиме щільний туман уночі та в першій половині дня — видимість обмежиться до 200–500 метрів. На дорогах протягом доби зберігатиметься ожеледиця, вітер північно-західний, до 10 м/с.

Попередження про небезпеку на Дніпропетровщині 20 лютого

Температура повітря в області вночі становитиме від -5 до -10 градусів морозу, а вдень потеплішає до +4 градусів.

У Дніпрі нічні показники становитимуть -5 та -7 градусів нижче нуля, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +2 градусів.

