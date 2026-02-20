Гламурна 27-річна інфлюенсерка померла після пластичної операції

Б’янка Діас / © mirror.co.uk

У Бразилії 27-річна гламурна інфлюенсерка померла через кілька днів після пластичної операції. Вважається, що Б’янка Діас, яка має двох доньок, померла від тромбоемболії легеневої артерії.

Про це пише mirror.co.uk.

За словами її родини, Б’янка раптово захворіла, коли відновлювалася після операції. Бразильську інфлюенсерку доправили до лікарні після того, як вона почала страждати від задишки, і її смерть настала лише через 18 днів після того, як вона лягла під ніж.

Точна процедура, яку пройшла Б’янка, не була розкрита офіційними особами. Але її шанувальники висували різні припущення, переважно зосереджуючись на ліпосакції та абдомінопластиці, які є ризикованішими, ніж деякі інші косметичні процедури.

Легенева емболія є ризиком, пов’язаним з великими косметичними операціями, особливо якщо одночасно проводиться більше однієї. Ризик є найвищим у перші 48 годин після процедури, але залишається актуальним протягом 20 днів після неї.

Перед смертю інфлюенсерка мала майже 60 000 підписників і була добре відомою у своєму рідному місті Мауа, де відбудеться її похорон. У її біографії в Instagram було написано: «Живу у своєму темпі, не поспішаючи і з метою».

