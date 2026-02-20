ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
264
Час на прочитання
1 хв

Сміливо: домініканська реперка виставила оголені груди на червоній доріжці премії

29-річна Tokischa викликала фурор своїм провокаційним луком на заході.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Tokischa

Tokischa / © Getty Images

У Маямі відбулася церемонію нагородження премії Premio Lo Nuestro. Захід відвідало чимало зіркових красунь. Та увагу присутніх привернула домініканська реперка Tokischa, яка вийшла на червону доріжку у провокаційному образі.

Перед фотокамерами виконавиця постала у сміливій білій асиметричній сукні у стилі грецької богині. Вбрання мало драпування, складки, високий розріз до стегна й оголювало одну молочну залозу зірки, на якій була нюдова накладка із брошкою у вигляді срібної шаблі.

Tokischa / © Associated Press

Tokischa / © Associated Press

Аутфіт Tokischa доповнила білими лакованими мюлями на екстремально високих платформах і шпильках. Реперка зробила зачіску з «мокрим» ефектом, макіяж із коричневим контуром на губах, нюдовий манікюр і французький педикюр. У носі у неї був пірсинг.

Tokischa / © Getty Images

Tokischa / © Getty Images

Вона позувала з серйозним виразом обличчя і мала впевнений вигляд.

Дата публікації
Кількість переглядів
264
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie