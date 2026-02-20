Сміливо: домініканська реперка виставила оголені груди на червоній доріжці премії

Tokischa / © Getty Images

Реклама

У Маямі відбулася церемонію нагородження премії Premio Lo Nuestro. Захід відвідало чимало зіркових красунь. Та увагу присутніх привернула домініканська реперка Tokischa, яка вийшла на червону доріжку у провокаційному образі.

Перед фотокамерами виконавиця постала у сміливій білій асиметричній сукні у стилі грецької богині. Вбрання мало драпування, складки, високий розріз до стегна й оголювало одну молочну залозу зірки, на якій була нюдова накладка із брошкою у вигляді срібної шаблі.

Tokischa / © Associated Press

Аутфіт Tokischa доповнила білими лакованими мюлями на екстремально високих платформах і шпильках. Реперка зробила зачіску з «мокрим» ефектом, макіяж із коричневим контуром на губах, нюдовий манікюр і французький педикюр. У носі у неї був пірсинг.

Реклама

Tokischa / © Getty Images

Вона позувала з серйозним виразом обличчя і мала впевнений вигляд.