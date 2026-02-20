Смело: доминиканская рэперша выставила обнаженную грудь на красной дорожке премии

Tokischa / © Getty Images

В Майами состоялась церемонию награждения премии Premio Lo Nuestro. Мероприятие посетило немало звездных красавиц. Но внимание присутствующих привлекла доминиканская рэперша Tokischa, которая вышла на красную дорожку в провокационном образе.

Перед фотокамерами исполнительница предстала в смелом белом асимметричном платье в стиле греческой богини. Наряд имел драпировку, складки, высокий разрез до бедра и обнажал одну молочную железу звезды, на которой была нюдовая накладка с брошью в виде серебряной сабли.

Аутфит Tokischa дополнила белыми лакированными мюлями на экстремально высоких платформах и шпильках. Рэперша сделала прическу с "мокрым" эффектом, макияж с коричневым контуром на губах, нюдовый маникюр и французский педикюр. В носу у нее был пирсинг.

Она позировала с серьезным выражением лица и выглядела уверенно.