В шоколадном мини-платье и короткой шубе: рэперша Lizzo попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе
37-летняя рэп-исполнительница в экстремально коротком наряде вышла в свет.
Папарацци подловили рэпершу Lizzo на улицах Лос-Анджелеса, когда она шла на ивент.
Для своего выхода она выбрала короткое платье шоколадного оттенка с драпировкой, сверху которого надела коричневую короткую шубу. На ней также были серые колготы и кожаные коричневые остроносые слингбэки.
Lizzo сделала прическу с кудрями, макияж с коричневой помадой и длинный медно-коричневый маникюр с эффектом омбре. В руке она держала разноцветную сумочку. Уши звезда украсила крупными серьгами-кольцами с камнями, шею — массивным ожерельем с камнями, а на руке было золотое кольцо.
Напомним, Lizzo на вечеринку GQ «Человек года» в Лос-Анджелесе пришла в шелковом бельевом платье цвета айвори.