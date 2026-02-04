ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
131
Время на прочтение
1 мин

В шоколадном мини-платье и короткой шубе: рэперша Lizzo попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе

37-летняя рэп-исполнительница в экстремально коротком наряде вышла в свет.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Лиззо

Лиззо / © Getty Images

Папарацци подловили рэпершу Lizzo на улицах Лос-Анджелеса, когда она шла на ивент.

Для своего выхода она выбрала короткое платье шоколадного оттенка с драпировкой, сверху которого надела коричневую короткую шубу. На ней также были серые колготы и кожаные коричневые остроносые слингбэки.

Lizzo / © Getty Images

Lizzo / © Getty Images

Lizzo сделала прическу с кудрями, макияж с коричневой помадой и длинный медно-коричневый маникюр с эффектом омбре. В руке она держала разноцветную сумочку. Уши звезда украсила крупными серьгами-кольцами с камнями, шею — массивным ожерельем с камнями, а на руке было золотое кольцо.

Напомним, Lizzo на вечеринку GQ «Человек года» в Лос-Анджелесе пришла в шелковом бельевом платье цвета айвори.

Дата публикации
Количество просмотров
131
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie