Является ли носение кастета преступлением: что решил Верховный суд

Можно ли носить в кармане кастет / © instagram.com/anna_zavorotnyuk

Реклама

Верховный Суд принял решение по делу 21-летнего парня, осужденного за ношение кастета.

Можно ли носить кастет прямо в кармане и является ли это преступлением, объясняет «Судебно-юридическая газета».

Местный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, признали виновным лицо в ношении кастета без предусмотренного законом разрешения.

Реклама

Защита подсудимого настаивала: предмет, ставший основанием для обвинения, был приобретен в интернет-магазине как брелок для ключей, а не как оружие.

Сам осужденный объяснял, что купил брелок в виде кастета в Интернете как украшение для ключей и не подозревал, что это холодное оружие. Парень утверждал, что использовал его только как брелок для ношения ключей и не собирался им никого избивать. Указанное обвиняемый подтвердил изображением с мобильного телефона, с которого усматривается, что в интернет-магазине подарков был приобретен брелок на два пальца «Склобой».

Адвокат также обращал внимание на личность подзащитного:

Только 21 год,

отсутствие судимостей,

положительные характеристики,

медик,

первое привлечение к уголовной ответственности.

По мнению защиты, даже при формальном наличии признаков преступления, поступок является малозначительным и не представляет общественной опасности. Однако полиция и суд первой инстанции расценили предмет как холодное оружие, а действия парня как уголовное правонарушение (ч. 2 ст. 263 УК).

Реклама

В свою очередь Кассационный уголовный суд отметил, что апелляционная инстанция должным образом не обосновала отказ в удовлетворении жалобы защиты и фактически согласилась с выводами суда первой инстанции относительно доказанности вины.

Также отмечено, что умысел о преступлении не может презюмироваться только по факту владения определенным предметом. Нужно доказать, что лицо знало о его правовой природе.

В то же время суд напомнил об уголовной ответственности за ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения.

Поэтому суд отправил дело на новое рассмотрение, чтобы разобраться: было ли в действиях парня реальное уголовное намерение или он стал жертвой неоднозначного маркетинга интернет-магазинов.

Реклама

Напомним, что в Харькове работники ТЦК в балаклавах подрались с гражданскими — в ход пошли кастет и пистолет.