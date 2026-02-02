Обязательна ли ВЛК при наличии отсрочки или бронирования: решение суда

Нужно ли проходить ВЛК забронированным: суд принял решение / © ТСН.ua

Реклама

ТЦК оштрафовал мужчину за отказ проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК). Военнообязанный в свою очередь объяснил, что имел бронирование, поэтому идти на ВЛК не видел нужды. Чтобы упразднить штраф, он пошел в суд.

На чью сторону стала Фемида, рассказывает «Судебно-юридическая газета».

Военнообязанный обратился в суд с требованием отменить постановление ТЦК о привлечении его к административной ответственности и выплате 25 500 грн штрафа за то, что он отказался проходить ВЛК.

Реклама

ТЦК считал, что истец нарушил требования законодательства о мобилизации во время военного положения, поскольку не прибыл на ВЛК по повестке. Суд первой инстанции поддержал эту позицию и отказал в удовлетворении иска.

В апелляционной жалобе истец отметил, что на момент вызова имел действующую отсрочку от мобилизации (бронирования), подтвержденную данными из «Резерв+», а следовательно, не подлежал направлению на ВЛК. Кроме того, он указал на процессуальные нарушения при рассмотрении административного дела, в частности ненадлежащее сообщение об изменении даты его рассмотрения.

Что решил суд

1. Направление на ВЛК при наличии отсрочки противоправно

Суд обратил внимание на пункт 63 Порядка проведения призыва в ходе мобилизации, утвержденного постановлением Кабинета министров №560. Эта норма прямо предусматривает, что: военнообязанные, у которых срок действия отсрочки от призыва не завершился, на ВЛК не направляются, за исключением случаев добровольного желания мобилизации или заключения контракта.

Реклама

Поэтому было признано, что военнообязанные с действующей отсрочкой, а также находящиеся в процессе ее оформления (в том числе бронирование) не подлежат направлению на ВЛК.

Это обстоятельство должностные лица ТЦК не проверили и не учли, хотя оно имело решающее значение для оценки правомерности их действий.

2. Процедура рассмотрения дела об админправонарушении была возбуждена

В протоколе об административном правонарушении была указана одна дата рассмотрения дела, однако фактически его перенесли на другой день. При этом ТЦК не предоставил доказательств, что истцу должным образом сообщили об изменении даты рассмотрения ни под подпись, ни почтовым отправлением.

Реклама

В таких условиях нарушено право лица на участие в рассмотрении дела, а обязанность доказать правомерность своих действий возлагается именно на орган публичной власти.

Поскольку ТЦК не доказал, что истец подлежал направлению на ВЛК; не подтвердил надлежащего уведомления о рассмотрении дела; не установил наличия события и состава административного правонарушения, апелляционный суд признал постановление о наложении штрафа противоправным.

Поэтому суд упразднил постановление ТЦК о штрафе в 25 500 грн, закрыл дело об административном правонарушении, взыскал с ТЦК в пользу истца 1514 грн судебного сбора. Постановление вступило в законную силу с момента принятия и не подлежит кассационному обжалованию.

Ранее адвокаты дали советы, как вернуть забронированного работника из полигона, если его мобилизовали.