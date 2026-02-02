На военную базу в Польше упал дрон, который мог собирать секретные данные: что известно

Польша

В прошлую среду на территории воинской части в городе Пшасныш (Польша) упал беспилотник неизвестного происхождения.

Об этом сообщил журналист-расследователь радиостанции ZET Мариуш Гиршевский.

По имеющейся информации, дрон приземлился в нескольких десятках метров от склада с оружием. Инцидент произошел на объекте 2-го центра радиоэлектронной разведки - специализированного подразделения, которое занимается сбором разведывательной информации и мониторингом радиопространства на северо-востоке Польши, в частности, в районе стратегически важного Сувалкского коридора.

Как сообщают источники, 28 января очередная смена заметила пролетавший над базой беспилотник. Впоследствии аппарат упал на территории части — примерно в 70 метрах от состава вооружения. После первоначального осмотра военнослужащие перенесли дрон в одно из помещений.

По словам источника радиостанции ZET, есть подозрение, что это был разведывательный беспилотник, который мог сканировать антенные системы базы. При этом действия очередного экипажа вызвали вопрос: они наблюдали за полетом аппарата, но не смогли ему противодействовать, а после падения, вероятно, подняли протоколы безопасности.

"Беспилотник могли занести в здание, хотя он еще мог работать и собирать данные. Согласно процедуре его следовало накрыть сеткой или брезентом и не перемещать", - отмечает источник.

Военная жандармерия Польши подтвердила факт инцидента. В ответе радиостанции ZET представитель главнокомандующего жандармерии сообщил, что подразделение в Пшасныше было информировано около 18:00 и немедленно приступило к процессуальным действиям, в частности обеспечило сохранность беспилотника и допрос свидетелей.

Расследование проводится в соответствии со статьей 212 Закона об авиационном праве Польши - нарушение правил воздушного движения в запрещенном пространстве, что может предусматривать наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в ночь на 2 февраля в Польше зафиксировано новое нарушение воздушного пространства страны воздушными шарами, двигавшимися с территории Беларуси. Объекты попали в воздушное пространство Польши, однако они не представляли угрозы гражданскому авиасообщению или безопасности граждан. Масштабы этого инцидента были значительно меньше, чем в предыдущие ночи.