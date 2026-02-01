Церковный праздник 2 февраля / © Pixabay

Завтра, 2 февраля, в православном календаре Сретение Господне. Название «Сретение» происходит от слова «встреча» и символизирует встречу Ветхого и Нового Завета, а точнее — встречу Мессии Иисуса Христа с праведным Симеоном в Иерусалимском храме.

Согласно Евангелию от Луки, Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в храм, чтобы выполнить законотворные таинства. Там праведный Симеон, ожидавший Спасителя, взял Иисуса на руки и провозгласил пророческие слова о Его миссии. Также в храме была пророчица Анна, которая также засвидетельствовала приход Мессии.

В православной и греко-католической церквях праздник отмечают литургией, освящением свечей и чтением евангельского отрывка о Симеоне и Марии. Это один из великих праздников, связанных с детством Иисуса Христа, наряду с Рождеством и Богоявлением.

Приметы 2 февраля

Народные приметы 2 февраля / © pexels.com

Если день теплый и солнечный — весна скоро.

Сильный ветер на Сретение предвещает бурю или ветер в марте.

Кошки и собаки ищут тепло и прячутся — ожидается похолодание.

Что завтра нельзя делать

В народе Сретение считалось довольно суровым праздником, и на этот день было несколько запретов. По традиции нельзя отправляться в дорогу, рубить деревья, убирать в доме или заниматься рукоделием. Особенно считали последнее: верили, что если нарушить его, в дом может попасть молния.

Что можно делать завтра

В православии Сретение — день посещения храма. Верующие принимают участие в праздничной литургии, освящают свечи и воду, а в молитвах просят у Бога и Девы Марии здоровье, семейное благополучие и исцеление для больных. Освящение свечей на Сретение — одна из древнейших традиций. Перед началом литургии совершается особый обряд: свечи окропляют святой водой, над ними читают молитву и раздают прихожанам. Такую свечу зажигают дома во время молитвы, веря, что она приносит защиту и свет в дом. Также на Сретение освящают воду, которую народ считал целебной: ею обрызгивали больных или тело, чтобы отвлечь недуги и сглаз.