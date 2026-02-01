Более 1000 упоминаний: фамилия Путина оказалась в центре скандала с файлами Эпштейна

Минюст США опубликовал новые файлы Эпштейна / © Associated Press

В файлах Эпштейна — в частности в его переписке — многократно упоминается Россия и глава Кремля Владимир Путин.

Об этом пишет издание Dayli Mail.

Вероятная связь американского миллиардера, осужденного за сексуальные преступления, с российской разведкой якобы имела целью знакомить влиятельных людей с девушками и создавать на них компромат.

Журналисты подсчитали: в файлах, обнародованных правительственной инстанцией США, содержится 1056 упоминаний о Путине и 9629 упоминаний о Москве. Американские эксперты по разведке считают, что «Эпштейн оказался на катке шпионажа из-за деловых связей с Робертом Максвеллом — отцом Гислейн Максвелл, который имел связи с Эпштейном и, по данным следствия, помогал ему в преступлениях. Сейчас она отбывает 20-летнее заключение».

По данным источников, Эпштейн якобы руководил «крупнейшей в мире операцией по использованию сексуальной компрометации (honeytrap)» от имени КГБ, вербуя женщин для своей сети влиятельных лиц. Также американские силовики считают, что у него были давние связи с российской организованной преступностью, что могло его шантажировать. Это дает объяснение тому, как Эпштейну удалось привозить девушек из России.

Контекст упоминаний Путина в файлах Эпштейна

В частности, в письме от 11 сентября 2011 года неизвестный обсуждает встречу с Путиным во время предстоящей поездки в Россию. Также упомянуто, что в 2014 году могла быть запланирована еще одна встреча с Путиным.

Дело Джеффри Эпштейна

Американский финансист Джеффри Эпштейн был впервые арестован в 2008 году. Его осудили за секс с несовершеннолетними и организацию проституции. После 13 месяцев в тюрьме финансист заключил соглашение с прокуратурой и вышел на свободу. В 2019 году ему предъявили новые обвинения в торговле людьми.

Тогда писали, что ФБР обнаружило в записной книжке Эпштейна тысячи имен известных людей.

Это запустило ряд обвинений и подозрений в адрес известных в том, что они могли пользоваться услугами Эпштейна.

Второй раз Эпштейна задержали 7 июля, а уже 10 августа 2019 года он совершил самоубийство в тюрьме.

В связях с Эпштейном обвиняют также Дональда Трампа. Трамп и Эпштейн были друзьями и посещали одни и те же вечеринки в 1990-х годах.

Накануне рассекречены новые файлы — там указывается, что миллиардер Билл Гейтс подхватил венерическое заболевание, находясь в контакте с российскими девушками.