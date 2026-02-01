ТСН в социальных сетях

1753
2 мин

Зеленский ответил, пойдет ли он на следующие выборы президента

У президента Украины нет точного ответа, однако он не исключает такое решение.

Анастасия Павленко
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пока нет конкретного ответа, однако не исключил, что будет баллотироваться в президенты снова.

Об этом он сказал в ходе беседы с журналистами Český rozhlas Plus.

По его словам, окончательное решение по этому поводу зависит от того, как закончится война в Украине.

Впрочем, на уточняющий вопрос интервьюера Зеленский ответил, что иногда думает о повторном участии в президентских выборах.

Напомним:

Не так давно Зеленский заявил, что готов к президентским выборам, если международные партнеры могут обеспечить безопасность во время их проведения. Зеленский также готов к изменениям в законодательстве о выборах во время военного положения и ожидает предложений от парламента.

Кроме того, Зеленский поручил народным депутатам наработать варианты проведения выборов в Украине.

К слову, многие технические наработки по выборам уже готовы — над ними работают семь рабочих групп в ЦИК, и есть соответствующие черновики в парламенте. Но ни один из документов пока не готов к рассмотрению в сессионном зале из-за риска превращения темы выборов в политический конфликт.

Согласно Конституции, очередные парламентские выборы должны были состояться в Украине осенью 2023 года, а президентские — в марте 2024 года.

Однако законодательство и Конституция запрещают проводить выборы в условиях военного положения.

Однако западные союзники Украины неоднократно намекали, что хотели бы проведение выборов, несмотря на войну.

