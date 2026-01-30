Выборы во время или после войны: когда будут выбирать президента Украины и какие вопросы вынесут на референдум

Выборы в Украине / © ТСН.ua

Речь идет не только о дате или формате голосования, но и о принципиальном вопросе: при каких условиях выборы вообще возможны в стране, где идет война. Параллельно в публичном пространстве все громче звучит тема всеукраинского референдума, который могут попытаться провести в один день с президентскими выборами.

Какие именно вопросы могут быть вынесены и кто имеет на это полномочия? Возможны ли выборы во время действия военного положения? Рассматривается ли вариант онлайн-голосования? Как государство планирует обеспечить избирательные права миллионов украинцев за границей и военнослужащих? При каких условиях и в какой последовательности могут пройти президентские и парламентские выборы — и какую роль в этом процессе играет потенциальное «мирное соглашение»?

Об этом в комментарии TSN.ua рассказали эксперты, которые входят в специальную рабочую группу и непосредственно формируют законодательные правила первых выборов.

Выборы в особый период: позиция Зеленского

22 декабря 2025 года председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал распоряжение о создании специальной рабочей группы, которая должна подготовить законодательные изменения о возможности проведения выборов в условиях военного положения. Этот закон, как говорится, может быть использован однократно. Это решение было принято на фоне активной международной дискуссии о выборах в Украине во время полномасштабной войны. В частности, после заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов и ответе президента Украины Владимира Зеленского о готовности к избирательному процессу при условии обеспечения безопасности.

24 декабря Зеленский заявил, что после подписания мирного соглашения с Россией Украина должна провести президентские выборы «как можно скорее». Он уточнил, что речь идет именно о выборах главы государства и отметил, что такого подхода ожидают международные партнеры. В то же время, президент Украины отметил, что проведение выборов выгодно и России, которая рассчитывает достичь политическими методами того, чего не смогла реализовать военным путем. Впоследствии Зеленский отметил, что согласие на обсуждение возможности выборов во время войны продиктовано стремлением продемонстрировать международным партнерам, в первую очередь Вашингтону, готовность Киева к дипломатическим компромиссам в рамках мирных переговоров. По словам президента, Украина не может позволить себе выглядеть стороной, блокирующей переговорный процесс, тогда как Россия якобы декларирует готовность к определенным уступкам. Именно по этой логике, как пояснил Зеленский, парламенту было поручено начать подготовку законодательных изменений, которые обозначили возможные механизмы проведения выборов в особый период. Впрочем, президент подчеркнул, что сама подготовка законодательной базы не означает автоматического проведения выборов.

Руководителем специальной рабочей группы, которая должна наработать законодательные изменения, назначен первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко. В него также вошли представители всех парламентских фракций и депутатских групп, эксперты гражданского общества, специализирующиеся на вопросах избирательного права и избирательной практики, а также представители Центральной избирательной комиссии.

Выборы во время военного положения. Что говорят эксперты?

Член правления ЦППР, руководитель проектов по вопросам конституционного права, сопредседатель Совета Реанимационного пакета реформ Юлия Кириченко в комментарии TSN.ua сообщила, что в конце 2025 года состоялось первое учредительное заседание большой рабочей группы по подготовке избирательного процесса. По его итогам было принято решение о работе в семи тематических подгруппах, каждая из которых отвечает за отдельное направление. По словам Кириченко, результатом этой работы должны стать либо конкретные предложения изменений в избирательное законодательство, либо концептуальное видение необходимых корректировок. Отдельно готовится специальный закон ad hoc, урегулирующий особенности проведения первых национальных послевоенных выборов. Первый вицеспикер Верховной Рады Александр Корниенко поставил задачу всем подгруппам подать свои выработки до 30 января, после чего эти материалы должны быть представлены и обсуждены на заседании большой рабочей группы. В то же время Кириченко уточнила, что сейчас подгруппы рассматривают исключительно послевоенные выборы.

«В пределах подгрупп другой формат на сегодняшний день не рассматривается. В ходе первых общих заседаний были заслушаны известные украинские конституционалисты. И, в принципе, все согласились с выводом, что во время военного положения невозможно организовать выборы. И это не вопрос к формальному введению военного положения. Это вопрос именно к полномасштабному вторжению и ситуации безопасности. Поэтому сейчас рабочие подгруппы нарабатывают проведение выборов при безопасности. Ну, после отмены военного положения, конечно», — объяснила Юлия Кириченко.

Условия проведения выборов

Зеленский отмечал, что без прекращения огня избирательный процесс невозможен. Он обратился к международным партнерам с призывом помочь Украине с восстановлением и защитой инфраструктуры, без которой организация выборов не может быть безопасной и легитимной. Эту позицию подтвердил и глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко в интервью Reuters, отметив, что ключевой предпосылкой для любых выборов остаются безопасность и прекращение огня. В то же время, Россия отказывается предоставлять гарантии перемирия.

«Якорь» для повышения явки избирателей. Объединят ли референдум и выборы?

В Верховной Раде также обсуждается один из возможных сценариев реализации «мирного плана», предусматривающий одновременное проведение всеукраинского референдума и выборов президента. Об этом 26 декабря заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, в рамках такого сценария закладывается четкий промежуток времени — 90 дней. Из них около месяца отводится на подготовку законодательной базы и организационные решения, еще два месяца непосредственно на проведение избирательных процедур. Арахамия пояснил, что в этом варианте речь идет об одновременном проведении общенационального референдума и президентских выборов.

Он также отметил, что с точки зрения организации и правового регулирования выборы президента менее сложны, чем парламентские, в частности, в части участия военнослужащих. По его словам, военный, который решит баллотироваться, должен подать рапорт командиру и получить отпуск на срок до трех месяцев для ведения кампании. Поскольку на президентских выборах обычно регистрируется ограниченное количество кандидатов — этот процесс более прозрачный и контролируемый, чем в случае парламентской гонки. Арахамия отметил, что после проведения референдума и президентских выборов парламент сможет оценить проблемные моменты и учесть их при подготовке законодательства о выборах в Верховную Раду. Это позволит более взвешенно подойти к определению правил участия военных в предстоящих парламентских выборах.

Впрочем, Давид Арахамия признал, что перед украинской избирательной системой стоит ряд серьезных вызовов. В частности, законодательство предусматривает минимальную явку у 50% избирателей для проведения всеукраинского референдума, что в нынешних условиях является сложной задачей. Он обратил внимание на потеря части территорий, а также на то, что миллионы граждан находятся за пределами страны. Еще одной проблемой остается участие в голосовании внутри перемещенных лиц, ведь часть избирательных участков, к которым они были приписаны, фактически перестала существовать. Арахамия подчеркнул, что идея референдума о возможном мирном соглашении заключается прежде всего в проверке уровня общественной поддержки такого решения. В то же время, по его словам, государство не намерено проводить ни выборы, ни референдум только ради самого факта их проведения. Он подчеркнул, что любые избирательные процедуры возможны только при соблюдении демократических принципов и надлежащего уровня безопасности. Только так результаты голосования могут быть легитимны и признаны на международном уровне. Вопрос безопасности во время выборов и референдума является ключевым приоритетом, и, как утверждает нардеп, международные партнеры Украины это осознают и учитывают.

Уже 3 января Давид Арахамия объяснил почему президентские выборы и всеукраинский референдум могут провести в один день. По его словам, такой формат рассматривается прежде всего как способ обеспечить необходимую явку избирателей для легитимности плебисцита. Действующее законодательство предусматривает, что во всеукраинском референдуме должно принять участие не менее 50% избирателей. По довоенному реестру это означало около 18 миллионов граждан. Нынешние условия существенно усложняют достижение такого показателя из-за оккупации части территорий и выезда миллионов украинцев за пределы страны. В этой ситуации самостоятельное проведение референдума не гарантирует достаточного уровня участия. Именно поэтому, по оценке Арахамии, президентские выборы рассматриваются как возможный «якорь» для повышения явки. Традиционно это наиболее массовое электоральное событие в стране, которое привлекает миллионы избирателей. Голосование в один день может увеличить количество участников плебисцита как внутри страны, так и среди граждан Украины, ныне находящихся за границей.

Референдум и выборы в один день: законно ли это?

Руководитель проектов по конституционному праву, сопредседатель Совета Реанимационного пакета реформ Юлия Кириченко в комментарии TSN.ua пояснила, что специальная рабочая группа сейчас сосредоточена исключительно на подготовке первых послевоенных выборов. Вопрос всеукраинского референдума, в частности возможность его проведения, в рамках работы группы вообще не рассматривается, равно как и не прорабатываются какие-либо законодательные изменения, необходимые для организации первого послевоенного референдума.

«Если говорить о правовой рамке, то, во-первых, Конституция Украины не запрещает, не разрешает, не регулирует вопрос проведения одновременно выборов и национальных, или местных референдумов. Соответствующим образом отдавая это на уровень закона. На сегодняшний день, на уровне закона „О всеукраинском референдуме“ предусмотрен запрет проведения референдума одновременно с национальными выборами. Но надо понимать, что это при необходимости может быть изменено парламентом», — объяснила Кириченко.

То же в комментарии TSN.ua подтвердила и старшая советница по правовым вопросам Гражданской сети ОПОРА Ольга Коцюруба. Она объяснила, что вопрос возможного референдума обсуждался в рамках рабочей группы исключительно в теоретической плоскости. Речь идет о гипотетическом сценарии, при котором Верховная Рада могла бы объявить референдум по утверждению «мирного соглашения», если такое подобное вообще появится. В то же время в рабочей группе зафиксирована общая позиция: в условиях военного положения проведение как выборов, так и референдумов невозможно. Коцюруба отметила, что представители ОПОРЫ привлечены к работе в каждой из подгрупп, и везде фокус сосредоточен именно на первых послевоенных общегосударственных выборах. Вопрос референдума как отдельного процесса предметом детальной обработки пока не является.

Какие вопросы могут быть вынесены на референдум и кто?

В публичном пространстве все активнее обсуждают, какие вопросы могут быть вынесены на потенциальный всеукраинский референдум. В частности, звучат оговорки относительно того, не появится ли там вопрос о территориальной целостности и не создает ли это риск правовой манипуляции под видом референдума.

Комментируя эти дискуссии, Юлия Кириченко подчеркнула, что в парламенте это пока не обсуждается. По ее словам, ни Верховная Рада, ни президент не имеют полномочий самостоятельно назначать или объявлять референдум по общегосударственного значения. Такие полномочия определены Конституцией, а значит, не могут быть урегулированы или изменены на уровне обычного закона. Соответственно, говорит эксперт, любые вопросы общегосударственного значения, в том числе потенциально связанные с «мирным соглашением», могут быть вынесены на референдум исключительно по народной инициативе, а не по решению парламента или главы государства.

«То есть инициировать это может исключительно народ. Для этого минимум три миллиона граждан Украины должны поддержать такую народную инициативу. В то же время подписи необходимо собрать не менее чем в двух третях областей Украины и Автономной Республики Крым. Кроме того, в каждой области должно быть собрано не менее 100 тысяч подписей граждан Украины. Очевидно, что при действующих условиях выполнить эти требования невозможно. Следовательно, ни президент, ни парламент не имеют полномочий выносить такие вопросы на всеукраинский референдум по собственной инициативе», — пояснила Кириченко.

Председатель правления Гражданской сети ОПОРА и член рабочей группы Ольга Айвазовская также обратила внимание на проблемы, связанные с возможными референдумами. Территориальные вопросы, говорит она, могут выноситься на общенациональное голосование только при условии, что они не затрагивают принцип территориальной целостности. В то же время обеспечить минимальную явку в 50%, необходимую для признания состоявшегося референдума при нынешних масштабах внутренней и внешней миграции практически невозможно. Более трети граждан являются внутренне перемещенными или находящимися за границей, а также при высокой активности тех, кто имеет доступ к голосованию, общая явка не достигнет установленного законом порога.

Возможность проведения всеукраинского референдума прокомментировал журналистам президент Украины. Он заявил, что такому шагу должно предшествовать внесение изменений в профильное законодательство. Глава государства наметил, что предметом референдума может быть исключительно так называемый 20-пунктный мирный план, без вынесения на голосование более широкого круга вопросов. Эта позиция в общем-то совпадает с подходом, который публично подтвердил и председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. По его оценке, вопросы, урегулированные Конституцией Украины или прямо относящиеся к ее положениям, не могут быть предметом всеукраинского или любого другого референдума. Стефанчук подчеркнул, что в случае проведения референдума он может касаться только общей поддержки или неподдержки мирного соглашения, без вмешательства в конституционные нормы.

Народная депутат от партии «Голос», член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская в комментарии TSN.ua подчеркнула, что в соответствии со статьей 19 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» проведение выборов президента Украины, а также всеукраинских и местных референдумов во время действия военного положения прямо запрещено. По ее словам, отказ от продления военного положения ради выборов или референдума в условиях продолжающейся российской агрессии представлял бы серьезную угрозу для существования Украины как государства. Комментируя возможную идею вынесения потенциального мирного соглашения на всеукраинский референдум, Бобровская предостерегла, что главная опасность такого шага заключается в информационно-психологическом влиянии государства-агрессоры.

«Россия для достижения своих военных целей применяет не только боевые действия, но и некинетическое влияние так называемую когнитивную войну, направленную на излом мыслей украинцев. Уничтожение гражданской инфраструктуры — в частности электростанций, объектов логистики, зерновых элеваторов — снижает качество жизни украинцев и направлено на побуждение их к скорейшему завершению войны и заключению мирного соглашения с россиянами на любых условиях. Кроме того, россияне ведут активную информационную и культурную войну против украинцев, чтобы сломать их восприятие войны и убедить, что российской агрессии якобы лучше не сопротивляться. В таких условиях вынесение мирного соглашения на референдум сыграет только на руку россиянам», — считает нардепка.

Отвечая на вопрос о «красных линиях», которые парламент не имеет права пересекать даже под давлением обстоятельств или международных ожиданий, Бобровская подчеркнула, что предметом никакого мирного соглашения не могут быть обмен украинских территорий на политические, экономические или военные выгоды, введение федеративного устройства, сокращение численности или ограничение дислокации вооруженных сил Украины.

Выборы не должны быть элементом мирного соглашения

Ольга Айвазовская считает, что выборы не должны быть частью мирного соглашения. По ее мнению, это ставит под вопрос природу конфликта и ставит Украину в позицию государства с пониженным суверенитетом. Она подчеркнула, что практика фиксации выборов в мирных соглашениях характерна для гражданских войн, тогда как в случае международного вооруженного конфликта такой подход неприемлем. Кроме того, в условиях активной фазы войны общественный запрос на проведение полноценных демократических выборов объективно ограничен, поскольку значительная часть граждан не имеет возможности реализовать свое избирательное право.

60 дней на обсуждение «мирного соглашения»

24 января Давид Арахамия и Руслан Стефанчук в комментарии журналистам рассказали о возможных сценариях выборов и референдума в Украине. Председатель Верховной Рады подчеркнул, что ключевой предпосылкой для проведения выборов является ли референдум прекращение огня. Именно уровень гарантий безопасности будет определять формат голосования — будет ли оно проходить в один день, или будет растянуто на несколько дней. Комментируя нежелание России соглашаться на перемирие во время избирательного процесса, Арахамия отметил, что прекращение огня возможно только при наличии согласованного проекта мирного соглашения. По его словам, если документ будет предварительно одобрен четырьмя сторонами — Украиной, Россией, США и европейскими партнерами, — он должен быть обнародован для публичного обсуждения сроком около 60 дней с участием экспертов, медиа, общественных организаций и политиков. После этого может быть проведен референдум, потенциально сочетающийся с выборами президента. В таком случае граждане получат два бюллетеня: один по избранию главы государства, другой по поддержке или неподдержке мирного соглашения. На весь этот период по логике переговоров должен действовать режим прекращения огня.

Голосование онлайн, почтой и участками. Что говорят эксперты?

Еще в конце декабря 2025 года глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что в условиях войны Украина может рассмотреть введение гибридного формата голосования на президентских выборах, сочетающего традиционное волеизъявление на участках и онлайн-инструменты. По словам Арахамии, до сих пор нет четкой аргументации, почему невозможно применить гибридные модели голосования с использованием онлайн-инструментов полностью или частично. Он привел пример с внутренне перемещенными лицами: официально учтены около одного миллиона ВПЛ, получающих выплаты, тогда как фактическое число переселенцев достигает 6,5 миллиона. При этом нет точного понимания, где находятся большинство из них и на каких избирательных участках они должны голосовать. По его мнению, эту проблему можно было бы решить с помощью онлайн-регистрации или цифрового аналога открепительного талона, который позволил бы людям самостоятельно выбирать удобный участок.

Также глава фракции монобольшинства заявлял, что украинское государство сталкивается с объективными ограничениями за рубежом, ведь законодательство ряда стран не разрешает открывать дополнительные избирательные участки для граждан Украины. В такой ситуации приходится находить альтернативные механизмы обеспечения избирательных прав. Среди возможных решений Арахамия назвал проведение голосования для украинцев вне страны в течение нескольких дней или возвращение к идее гибридного голосования с использованием онлайн-форматов. Он подчеркнул, что рабочая группа должна детально проанализировать, является ли такая модель технически, юридически и безопасно осуществимой.

Юлия Кириченко пояснила, что на уровне подгрупп и всей рабочей группы уже сформировано общее видение: использование онлайн-голосования на первых послевоенных выборах в Украине неприемлемо. Первой причиной она назвала отсутствие общественного доверия к такому механизму. По ее словам, если граждане не доверяют определенному способу голосования, государство не должно его внедрять, ведь это сразу закладывает риск подрыва легитимности выборов.

Вторым ключевым фактором является невозможность обеспечить надлежащий уровень кибербезопасности. В условиях войны государство-агрессор, по его словам, будет пытаться любыми методами вмешаться в избирательный и политический процессы. В случае применения онлайн-голосования такие риски существенно возрастают и могут привести к срыву выборов или искажению недопустимых результатов. Третьим важным аргументом является соблюдение одного из базовых конституционных принципов избирательного права — тайны голосования. В случае онлайн голосования обеспечить ее должным образом крайне сложно. Именно эти факторы являются ключевыми, даже без учета дополнительных оговорок, также звучащих в профессиональной среде.

«Кроме того, многие европейские страны отказываются от онлайн-голосования из-за проблем, возникающих во время его применения. На уровне европейских институций рекомендуют: в случае введения онлайн-голосования как инновационной технологии следует начинать с пилотных проектов. В частности, речь идет о внедрении такого формата на ограниченных территориях или отдельных общинах во время местных выборов с последующим анализом вызовов, рисков и возможностей, прежде чем переходить к более широкому применению», — пояснила экспертка.

Представительница ОПОРЫ Ольга Коцюруба также подчеркнула: применение новых или альтернативных форм голосования на первых послевоенных выборах неоправданно. Это требует длительного пилотирования, глубокого тестирования и не имеет достаточной практики в странах ЕС на уровне общегосударственных выборов. За исключением Эстонии, где электронное голосование внедрялось постепенно на протяжении многих лет, аналогичных примеров в Европе нет.

Голосование за границей

Юлия Кириченко отметила, что голосование граждан Украины за границей является одним из самых сложных вызовов предстоящих выборов. Прежде всего, это связано со значительным ростом количества украинцев, которые были вынуждены выехать за пределы страны из соображений безопасности после начала полномасштабной войны. Речь идет о миллионах людей, однако государство пока нет точной информации о количестве избирателей за границей ни сегодня, ни в предыдущие периоды после начала российской агрессии. Вторым существенным вызовом является отсутствие точных данных о географии пребывания украинских граждан — в каких странах и регионах их больше и где их количество меньше. Украина пока не владеет этой информацией в полном объеме, и международные партнеры также не могут предоставить исчерпывающие данные. В то же время, для надлежащей организации голосования Центральной избирательной комиссии принципиально важно понимать, где именно и сколько избирателей за рубежом планируют воспользоваться правом голоса.

По словам Кириченко, рабочая группа пришла к согласию, что государство должно обеспечить реализацию активного избирательного права граждан Украины за рубежом. В настоящее время рассматривается несколько наиболее вероятных вариантов решения этой проблемы.

Первый и базовый сценарий — открытие дополнительных избирательных участков за границей на основании двусторонних договоренностей, которые будет прорабатывать Министерство иностранных дел. В частности, в странах с большой концентрацией украинцев, таких как Польша, может быть создана расширенная сеть участков. Именно этот вариант рассматривается как основной для обеспечения возможности проголосовать в один день.

Второй вариант предполагает увеличение продолжительности голосования в день выборов, например с раннего утра до позднего вечера. Также обсуждается возможность введения многодневного голосования — не только в воскресенье, а, например, в течение двух или трех дней. Подобная практика существует в отдельных странах, и эти модели находятся на стадии обсуждения, без окончательного решения по их применению.

Сколько будут стоить выборы

Проведение общенациональных выборов в Украине после завершения войны потребует существенно больших финансовых ресурсов, чем в предыдущие избирательные циклы. По предварительным оценкам, общие расходы могут превысить 10 миллиардов гривен. Об этом 21 января в эфире телеканала «Рада» сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко. Рост стоимости объясняется инфляционными процессами, а также появлением новых логистических и вызовов безопасности, которых ранее не существовало. Первый вицеспикер обратил внимание, что в условиях войны и после нее госбюджет Украины максимально ориентирован на финансирование сектора обороны. Именно поэтому, по его оценке, проведение выборов потребует масштабной финансовой поддержки со стороны международных партнеров. Если раньше стандартные избирательные кампании обходились государству в 2–3 миллиарда гривен, то сейчас речь идет уже о более крупных суммах.

Более подробные финансовые расчеты обнародовали в Центральной избирательной комиссии. Как пояснил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик в интервью «РБК-Украина», общая стоимость предстоящих выборов может составить не менее 20 миллиардов гривен. По его словам, около 70% всех расходов приходится на оплату труда членов окружных, участковых и территориальных избирательных комиссий. По подсчетам ЦИК, выборы народных депутатов вместе с местными выборами будут в среднем стоить 4–5 миллиардов гривен. Президентская кампания еще более затратна: первый тур оценивается на уровне 4–5 миллиардов гривен, а в случае необходимости проведение второго тура понадобится дополнительно около 6,5–7 миллиардов. В ЦИК также отмечают, что эти суммы не учитывают расходы органов местного самоуправления на подготовку помещений для голосования, материально-техническое обеспечение участков и возможное расширение сети избирательных участков за границей. В случае увеличения количества зарубежных участков дополнительным фактором роста бюджета станут валютные расходы. Таким образом, предстоящие выборы в Украине могут стать самыми дорогими за всю историю независимости, а вопрос их финансирования уже сейчас рассматривается как один из ключевых вызовов послевоенного периода.

Дискуссии в экспертной среде

8 января прошло второе заседание рабочей группы по подготовке выборов в особый период. Участники пришли к общей позиции, что проведение выборов во время действия военного положения невозможно. Рабочая группа не поддерживает идею объединения послевоенных выборов со всеукраинским референдумом. В то же время, по словам Айвазовской, дискуссия выявила ряд тревожных тенденций. В частности, часть политиков и экспертов подвергает сомнению право голоса украинцев, выехавших за границу после начала полномасштабного вторжения. Аргументы сводятся к тому, что эти граждане якобы потеряли связь с жизнью страны, не находятся под обстрелами и могут быть уязвимы для влияния российской или иностранной пропаганды. Отдельно раздаются упреки в мужчинах призывного возраста, выехавших за пределы Украины. Айвазовская подчеркнула, что подход к избирательным правам по принципу «кто больше страдает — тот больше имеет голосов» опасен и может расколоть общество. «Это человеконенавистная логика и ее следует избавиться от старта и не провоцировать раскол по этой линии», — отметила она.

По ее словам, многие украинцы за рубежом вносят значительный вклад в поддержку государства и обороны, и их голос не может быть проигнорирован. Она настаивает на необходимости привлечения активных представителей новых диаспор в избирательный процесс. Отдельно Айвазовская обратила внимание, что лишение или ограничение избирательных прав граждан за границей из-за наличия среди них «уклончан» является ложной логикой. По такому принципу, отмечает она, пришлось пересматривать избирательные права и внутри страны, что противоречит базовым правам человека и Конституции. По ее мнению, военные должны быть максимально защищены в реализации как активного, так и пассивного избирательного права, а женщины с детьми не могут нести наказание из-за побега от войны или из-за «недобросовестных мужчин, которые есть как здесь, так и там».

Кадровый дефицит КСУ: вызов легитимности выборов?

Эксперты также обращают внимание на наличие серьезных конституционных рисков, связанных с возможными решениями по выборам, референдумам и переходным периодам. По словам Айвазовской, чтобы такие процессы были легитимными и признанными как внутри страны, так и международным сообществом, ключевые решения должны получить правовую оценку Конституционного Суда Украины. Но сегодня Суд работает в минимальном составе, поэтому, по ее мнению, первоочередной задачей является доукомплектование и обеспечение полноценного конституционного контроля. Без этого ни один вопрос, вынесенный на референдум, не может считаться соответствующим Конституции.

Впрочем, Юлия Кириченко в комментарии TSN.ua подчеркнула, что в Украине у Конституционного Суда нет полномочий признавать выборы недействительными, в отличие от практики, существующей в отдельных других государствах. В случае возникновения избирательных споров или невозможности установления результатов голосования, ключевую роль играет Верховный Суд. Между тем, Конституционный Суд Украины сейчас работает в условиях кадрового дефицита. Согласно Конституции, его состав должен насчитывать 18 судей, однако фактически полномочия осуществляют только 13, в то время как пять должностей остаются вакантными. В настоящее время продолжаются конкурсные процедуры на четыре из этих вакансий: две по квоте Верховной Рады Украины и еще две по квоте съезда судей. Процесс отбора судей длительный, поскольку предусматривает обязательную предварительную оценку кандидатов совещательной группой экспертов. По словам Кириченко, подобная кадровая ситуация создает дополнительные трудности для работы суда. Для принятия решений Большой палатой необходимо по меньшей мере 10 голосов судей и собрать их среди 13 действующих судей значительно сложнее, чем в полном составе из 18 человек, как это предусмотрено Конституцией Украины.

Предложения Центральной избирательной комиссии

Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко представил предложения, как законодательно урегулировать проведение выборов в Украине послевоенного положения или в особый период. Их передали на рассмотрение Верховной Рады. Так, ЦИК предлагает назначить выборы президента Украины в течение одного месяца со дня прекращения или отмены военного положения. Однако начинать избирательный процесс предлагается не раньше, чем через шесть месяцев после прекращения или отмены военного положения. Эти полгода, как объясняют в ЦИК, продлится подготовительный период. При этом общие сроки проведения президентских выборов остаются неизменными — 90 дней. Выборы народных депутатов Украины, по предложению ЦИК, должны пройти в последнее воскресенье 90-дневного срока со дня официального оглашения результатов выборов президента Украины. Начало избирательного процесса парламентских выборов предлагается определить через месяц после объявления результатов президентских выборов, а продолжительность избирательного процесса — 60 дней. По словам Диденко, подготовительный период необходим, чтобы оценить, на каких территориях выборы можно будет провести безопасно, проверить готовность избирательной инфраструктуры, проанализировать возможность открытия дополнительных избирательных участков за границей, обновить данные в реестрах избирателей и выполнить другие организационные задачи.

Отдельное внимание ЦИК уделяет правам ВПЛ, военнослужащих и украинцев за границей. Среди предложений — дальнейшее упрощение процедур изменения избирательного адреса и места голосования. Также Комиссия предлагает закрепить в законе норму, что выборы не проводятся на территории России и Белоруссии. В то же время, граждане Украины, которые находятся в этих странах, смогут проголосовать в соседних безопасных государствах. На временно оккупированных территориях Украины голосование не предусматривается. Также определяется перечень территорий, на которых голосование признается невозможным с учетом ситуации безопасности. В то же время для всех граждан, проживающих на оккупированных территориях или в регионах, где голосование невозможно, предусматривается альтернатива — участие в выборах на подконтрольной правительству территории Украины или за рубежом. Это может осуществляться через механизм изменения избирательного адреса, временной смены места голосования или активной регистрации для украинских избирателей за границей.

Права военнослужащих: предложения ЦИК

Отдельный блок предложений ЦИК касается избирательных прав военнослужащих. Предполагается их голосование на обычных избирательных участках при наличии такой возможности. В случае необходимости могут создаваться специальные избирательные участки по представлению Минобороны Украины. Также предлагается ввести упрощенный порядок включения военнослужащих в списки избирателей в день голосования и обеспечить возможность голосования по месту нахождения. В ЦИК отмечают необходимость сочетания требований безопасности с прозрачностью избирательного процесса, а также на гарантиях участия военнослужащих в выборах не только как избирателей, но и как кандидатов.

Ольга Коцюруба рассказала, что за основу дальнейшей работы взят проект рамочных предложений, подготовленный ЦИК. Конкретно он употребляется подгруппами как базисный ориентир. В этом документе говорится о последовательном проведении общегосударственных послевоенных выборов после прекращения военного положения — сначала президентских, а затем парламентских. В такой логике сейчас работают все тематические подгруппы рабочей группы. В то же время, Коцюруба обратила внимание на еще одну проблему — чрезвычайно сжатые сроки работы рабочей группы. Подгруппы собираются несколько раз в день, эксперты активно приобщаются к обсуждениям, существует открытый механизм представления предложений, однако времени для основательной, комплексной обработки всех вопросов не хватает. В таких условиях сложно подготовить качественные и системные законодательные решения.

Она подчеркнула, что предложения ЦИК достаточно профессиональны в части администрирования выборов, ведь это непосредственная компетенция Комиссии. В то же время, ЦИК сознательно не предлагает решений относительно полномочий других органов — например, НАПК или Нацсовета по телевидению и радиовещанию, — поскольку это сфера ответственности парламента. Поэтому проект ЦИК не может охватить все вызовы, которые появятся во время возможных послевоенных выборов.

По словам Коцюрубы, нынешний этап только начало процесса. В подгруппах уже звучат разные, иногда противоположные предложения, и пока сложно прогнозировать, какие из них войдут в обобщенный документ и в каком виде он будет зарегистрирован в Верховной Раде. При этом глава рабочей группы Александр Корниенко публично заявлял, что финальным результатом работы должен стать законопроект — специальный закон о проведении первых послевоенных выборов. Подытоживая, Коцюруба подчеркнула: проблем много, времени мало, а задача очень сложная.