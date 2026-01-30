- Дата публикации
-
- Категория
- События
- Количество просмотров
- 141
- Время на прочтение
- 3 мин
Преступления, серийные убийцы и тайны: 5 сериалов для любителей детективов и триллеров
Если вам нравятся истории в стиле true crime, где каждая деталь важна, а напряжение растет поминутно, эта подборка сериалов создана именно для вас.
Здесь есть серийные убийцы и реальные преступления, загадочные исчезновения и темные тайны маленьких городков, психологические игры и международные расследования. Каждый из этих сериалов держит зрителя в напряжении до последнего, показывая, что даже малейшая деталь может изменить все и помочь раскрыть правду.
«Черная птица»
Главный герой фильма — преступник по имени Джимми, которого приговаривают к 10 годам за решеткой, но он заключает сделку с ФБР. Агенты хотят, чтобы Джимми подружился с другим преступником — серийным убийцей Ларри Холмсом. По замыслу агентов, если главный герой войдет в доверие к Ларри, тот может рассказать подробности убийств и так ФБР смогут найти тела 18 женщин, которых замучил маньяк.
События сериала не простые и показывают страшную психологическую игру между героями и стратегии выживания в тюрьме.
Количество серий — 6
«Тиха Нава»
Украинский Original-сериал от Київстар ТБ, который рассказывает о небольшом городке Тиха Нава, где загадочные смерти и исчезновения женщин заставляют жителей и полицию раскрывать старые тайны. Именно в это место приезжает главный герой сериала — молодой юрист Адам Юшкевич вместе с невестой Инной на отдых, который оборачивается трагедией. Девушка становится жертвой изнасилования, а вместо поддержки сталкивается с недоверием и равнодушным отношением правоохранителей.
Впоследствии в городке случается новое преступление: изнасилование и убийство. Адам пытается узнать правду и раскрыть преступление, ведь в местности на самом деле орудует серийный убийца.
Количество серий — 8
Посмотреть сериал «Тиха Нава» можно прямо сейчас — эксклюзивно на платформе Київстар ТБ.
«История Джеффри Дамера»
Антологический сериал из серии «Монстры» создан Райаном Мерфи и Иеном Бреннаном. Первый сезон этого проекта стал настоящим хитом Netflix и шокировал мир, ведь показывал жизнь серийного убийцы Джеффри Дамера, его преступления и процесс задержания.
События сериала охватывают как личную жизнь, так и взаимодействие серийного убийцы с полицией и обществом, а также показывают как он стал одним из самых известных серийных убийц в Америке.
Количество серий — 10
«Замаскированный дьявол: Джон Уэйн Гейси»
Сюжет сериала раскрывает преступления Джона Уэйна Гейси, серийного убийцы и мошенника, которого было не просто задержать, ведь герой считался уважаемым членом общества и клоуном-аниматором, который насиловал и убивал своих жертв.
В сериале показано расследование, которое привело к его задержанию, жизнь его жертв и горе, которое пережили их семьи. Кроме детального описания преступлений Хейси, сериал исследует системные провалы, общественные предубеждения и упущенные возможности, которые позволили ему годами избегать разоблачения.
Количество серий — 8
«Мост»
Действие сериала охватывает две страны — Швецию и Данию, поскольку начинается он убийством — на мосту через Эресунн, соединяющем эти две страны, находят тело женщины, разделенное пополам. Этот случай заставляет шведскую и датскую полицию объединиться ради расследования.
Детективы ведут совместное расследование, сталкиваясь с культурными различиями, бюрократическими преградами и сложными личными историями. Однако, также сильное внимание уделяется персонажам, их взаимодействию и моральным дилеммам, которые возникают во время расследований.
Количество серий — 38
Количество сезонов — 4