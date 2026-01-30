Злочини, серійні вбивці і таємниці: 5 серіалів для любителів детективів і трилерів

Серіали для любителів детективів і трилерів

Тут є серійні вбивці та реальні злочини, загадкові зникнення та темні таємниці маленьких містечок, психологічні ігри і міжнародні розслідування. Кожен з цих серіалів тримає глядача в напруженні до останнього, показуючи, що навіть найменша деталь може змінити все та допомогти розкрити правду.

«Чорний птах»

Головний герой фільму — злочинець на ім’я Джиммі, якого засуджують до 10 років за ґратами, але він укладає угоду з ФБР. Агенти хочуть, щоб Джиммі потоваришував з іншим злочинцем — серійним вбивцею Ларрі Голмсом. За задумом агентів, якщо головний герой закрадеться в довіру до Ларрі, той може розказати подробиці вбивств і таким чином ФБР зможе знайти тіла 18 жінок, яких замордував маніяк.

Події серіалу непрості і показують страшну психологічну гру між героями та стратегії виживання у в’язниці.

Кількість серій — 6

«Тиха Нава»

Український Original-серіал від Київстар ТБ, який розповідає про невелике містечко Тиха Нава, де загадкові смерті й зникнення жінок змушують мешканців і поліцію розкривати старі таємниці. Саме до цього місця приїздить головний герой серіалу — молодий юрист Адам Юшкевич разом із нареченою Інною на відпочинок, який обертається трагедією. Дівчина стає жертвою зґвалтування, а замість підтримки зіштовхується з недовірою та байдужим ставленням правоохоронців.

Згодом у містечку відбувається новий злочин: зґвалтування і вбивство. Адам намагається дізнатись правду і розкрити злочин, адже у місцевості насправді орудує серійний вбивця.

Кількість серій — 8

«Історія Джеффрі Дамера»

Антологічний серіал із серії «Монстри», створений Раяном Мерфі та Ієном Бреннаном. Перший сезон цього проєкту став справжнім хітом Netflix і шокував світ, адже показував життя серійного вбивці Джеффрі Дамера, його злочини та процес затримання.

Події серіалу охоплюють як особисте життя, так і взаємодію серійного вбивці з поліцією та суспільством, а також показують, як він став одним із найвідоміших серійних убивць в Америці.

Кількість серій — 10

«Замаскований диявол: Джон Вейн Ґейсі»

Сюжет серіалу розкриває злочини Джона Вейна Ґейсі, серійного вбивці й шахрая, якого було непросто затримати, адже герой вважався шанованим членом громади та клоуном-аніматором, який ґвалтував та вбивав своїх жертв.

У серіалі показано розслідування, яке призвело до його затримання, життя його жертв та горе, яке пережили їхні родини. Окрім детального опису злочинів Гейсі, серіал досліджує системні провали, суспільні упередження та втрачені можливості, які дозволили йому роками уникати викриття.

Кількість серій — 8

«Міст»

Дія серіалу охоплює дві країни — Швецію і Данію, оскільки починається він вбивством на мосту через Ересунн, що з’єднує ці дві країни. Там знаходять тіло жінки, розділене навпіл. Цей випадок змушує шведську і данську поліцію об’єднатися заради розслідування.

Детективи ведуть спільне розслідування, стикаючись із культурними відмінностями, бюрократичними перепонами та складними особистими історіями. Однак, також сильна увага приділяється персонажам, їхній взаємодії та моральним дилемам, які виникають під час розслідувань.

Кількість серій — 38

Кількість сезонів — 4