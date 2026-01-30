Нічний спосіб життя вбиває: вчені пояснили, чим ризикують "сови"

Робота ночами часто збігається з нездоровим способом життя

У середу, 28 січня, Журнал Американської кардіологічної асоціації (JAHA) опублікував результати масштабного дослідження, яке підтвердило безпосередній зв’язок між вечірньою активністю та ризиком передчасної смерті від серцево-судинних хвороб.

Як повідомляє NY Post, науковці проаналізували дані понад 320 000 дорослих у віці від 39 до 74 років.

Шокувальні цифри

Результати аналізу, що охоплював 14 років спостережень, виявилися невтішними для любителів нічного життя:

У «сов» на 79% частіше фіксували загальні погані показники серцево-судинного здоров’я.

Ризик отримати інфаркт або інсульт у них вищий на 16% порівняно з тими, хто прокидається рано.

Чому це відбувається

Вчені пояснюють, що річ не лише в біологічному годиннику, а й у способі життя, який часто супроводжує нічну активність.

Дослідники вивчили дієту, вагу, фізичну активність, тиск та рівень холестерину учасників. Виявилося, що «сови» частіше курять, вживають алкоголь, мають нездорові харчові звички та менше рухаються.

«Вечірні типи не є за своєю суттю менш здоровими, але вони стикаються з викликами, які роблять підтримку здорового способу життя особливо важливою для них», — зазначила доктор Крістен Кнутсон, волонтерка Американської кардіологічної асоціації.

Інші ризики та «ложка меду»

Окрім проблем із серцем, нічний спосіб життя пов’язують із вищим ризиком розвитку:

депресії;

діабету;

деменції;

шизофренії;

ранньої смерті.

Проте є один несподіваний плюс: дослідження показало, що «сови» зазвичай демонструють кращі результати в когнітивних тестах, ніж «жайворонки». Тобто вони можуть бути розумнішими, але розплачуються за це фізичним здоров’ям.

Експерти радять лягати спати до 1 години ночі, щоб мінімізувати шкоду для психічного та фізичного здоров’я.

Нагадаємо, нічна робота давно перестала бути винятком, наприклад, для медиків, рятувальників, водіїв, працівників сервісу. Вона стала частиною життя, але організм досі сприймає нічне неспання як сигнал тривоги. Втім, є способи, які можуть допомогти організму відновитися, коли ви працюєте не за біологічним годинником.