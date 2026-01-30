Ветеринари б’ють на сполох: майже всі власники тварин роблять цю фатальну помилку під час годування улюбленців

Типові помилки під час годування домашніх улюбленців / © pexels.com

Реклама

Проблема ожиріння домашніх тварин стає дедалі серйознішою. Експерти підкреслюють: основна помилка власників — неправильна оцінка потрібної кількості корму та ласощів, пише Newsweek.

Ветеринар Сем Гілберт зазначає, що наслідки надмірної ваги можуть суттєво скоротити життя улюбленця. Дослідження показують: тварини з надмірною вагою живуть у середньому на два з половиною року менше, ніж їхні здорові одноплемінники.

Крім скорочення тривалості життя, зайва вага підвищує ризик розвитку серйозних захворювань: діабету, артриту, проблем із серцем. Надлишок жиру провокує запальні процеси, що шкодять суглобам і хребту тварини.

Реклама

Типові помилки власників

Одна з найпоширеніших — постійний доступ до корму: миски завжди повні, і тварина харчується у будь-який час. Ще одна — смаколики як прояв любові. Такі звички можуть серйозно вплинути на здоров’я улюбленця.

Як уникнути перегодовування

Експерти радять користуватися мірними чашками та розраховувати добову норму калорій індивідуально для кожної породи та розміру тварини. Рекомендується скласти графік годування та уникати постійного доступу до їжі.

Сьогодні є низка продуктів, що допомагають контролювати раціон. Наприклад, миски для повільного поїдання зменшують швидкість поглинання корму, запобігають переїданню та ризику здуття шлунка. А головоломки-годівниці стимулюють розумову активність тварини, змушують її їсти повільніше та підтримують активний обмін речовин.

Спеціалісти закликають власників уважно ставитися до харчування своїх улюбленців, суворо дотримуючись порад ветеринарів щодо раціону та розміру порцій. Це не лише допомагає уникнути зайвої ваги, а й значно покращує якість життя домашніх тварин.