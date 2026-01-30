Атака "Шахедів" на Україну / © ТСН.ua

Від минулої ночі Росія майже не завдавала ударів по енергетичних об’єктах України, але не припинила своїх терористичних атак на цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив у вечірньому зверненні в п’ятницю, 30 січня, президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Росія не повністю виконала зобов’язання не атакувати об’єкти енергетики, завдавши все таки удару авіабомбами по газовій інраструктурі в Донецькій області.

«Також зараз бачимо переорієнтацію Росії на удари по логістиці, по вузлових станціях. Зокрема, був уражений один із вагонів Укрзалізниці, спеціальний вагон-електростанція, — вранці це сталося на Дніпровщині», — додав президент.

Зеленський зазначив, що, попри ворожі атаки, залізничники працюють і забезпечують сполучення в усіх регіонах.

Окрім того, як наголосив український лідер, упродовж сьогоднішнього дня тривали звичні атаки держави-агресорки дронами та авіабомбами.

«На Харківщині був удар балістикою по складах американської компанії „Філіп Морріс“. Була значна пожежа. Були удари по Нікополю, Херсону, прикордонних районах Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Наше українське ставлення абсолютно дзеркальне», — повідомив він.

Володимир Зеленський нагадав заяву партнерів у США про те, що держава-агресорка утримається від ударів по енергетиці протягом тижня.

«У ніч на сьогодні відлік почався. Залежить від партнерів, звісно, — від Сполучених Штатів, — як усе це пройде. Україна готова дзеркально утримуватися від ударів, і сьогодні ми не завдавали ударів по російських енергообʼєктах», — повідомив український президент.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням утриматися від ракетних і дронових атак на українську столицю та інші населені пункти протягом тижня під час сильних морозів.

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що до 1 лютого Росія не битиме по Україні на прохання президента США Дональда Трампа — для створення сприятливих умов для переговорів.

Раніше Володимир Зеленський підтвердив, що обговорення тимчасового припинення атак на енергетичну інфраструктуру відбулося під час тристоронніх зустрічей між представниками США, України та Росії в Абу-Дабі (ОАЕ).