Ночной образ жизни убивает: ученые объяснили, чем рискуют "совы"

Работа по ночам часто совпадает с нездоровым образом жизни

В среду, 28 января, Журнал Американской кардиологической ассоциации (JAHA) опубликовал результаты масштабного исследования, подтвердившего прямую связь между вечерней активностью и риском преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сообщает NY Post, ученые проанализировали данные более 320 тысяч взрослых в возрасте от 39 до 74 лет.

Шокирующие цифры

Результаты анализа, который охватывал 14 лет наблюдений, оказались неутешительными для любителей ночной жизни:

У «сов» на 79% чаще фиксировали общие плохие показатели сердечно-сосудистого здоровья.

Риск получить инфаркт или инсульт у них выше на 16% по сравнению с теми, кто просыпается рано.

Почему это происходит

Ученые объясняют, что дело не только в биологических часах, но и в образе жизни, который часто сопровождает ночную активность.

Исследователи изучили диету, вес, физическую активность, давление и уровень холестерина участников. Оказалось, что «совы» чаще курят, употребляют алкоголь, имеют нездоровые пищевые привычки и меньше двигаются.

«Вечерние типы не являются по своей сути менее здоровыми, но они сталкиваются с вызовами, которые делают поддержание здорового образа жизни особенно важным для них», — отметила доктор Кристен Кнутсон, волонтер Американской кардиологической ассоциации.

Другие риски и «ложка меда»

Кроме проблем с сердцем, ночной образ жизни связывают с более высоким риском развития:

депрессии;

диабета;

деменции;

шизофрении;

ранней смерти.

Однако есть один неожиданный плюс: исследование показало, что «совы», как правило, демонстрируют лучшие результаты в когнитивных тестах , чем «жаворонки». То есть, они могут быть умнее, но расплачиваются за это физическим здоровьем.

Эксперты советуют ложиться спать до 1 часа ночи, чтобы минимизировать вред для психического и физического здоровья.

Напомним, ночная работа давно перестала быть исключением, например, для медиков, спасателей, водителей, работников сервиса. Она стала частью жизни, но организм до сих пор воспринимает ночное бодрствование как сигнал тревоги. Впрочем, есть способы, которые могут помочь организму восстановиться, когда вы работаете не по биологическим часам.