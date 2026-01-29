В Польшу произошло воздушное вторжение со стороны Беларуси: как отреагировала армия

Польский флаг / © pixabay.com

Воздушное пространство Польши в ночь на 28 января нарушили неизвестные объекты, которые двигались со стороны Беларуси. Над приграничными районами были немедленно введены ограничения для гражданской авиации.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

«В среду, 28 января 2026 года, в ночное время был зафиксирован вход в воздушное пространство Польши объектов, прибывающих со стороны Беларуси. Полет всех объектов непрерывно отслеживался военными радиолокационными системами Вооруженных сил Республики Польша», — отмечается в официальном сообщении.

Для обеспечения безопасности полетов временно ограничили использование отдельных участков воздушного пространства над Подляским воеводством для гражданской авиации. Принятые меры имели превентивный характер и были реализованы в соответствии с установленными процедурами.

В Польшу могли залететь воздушные шары

«По результатам проведенных анализов, которые включали, в частности, характеристики полета, скорость и направление перемещения объектов, было оценено, что скорее всего речь шла об объектах типа аэростатов, которые двигались в соответствии с метеорологическими условиями», — сообщили в ОК.

В ведомстве отмечают, что никакой угрозы для безопасности воздушного пространства Польши обнаружено не было.

Оперативное командование видов Вооруженных сил поддерживает постоянную связь с профильными службами и учреждениями, обеспечивая непрерывный обмен информацией и передачу необходимых данных по зафиксированным объектам.

Гибридные действия

«Следует отметить, что подобные инциденты относятся к перечню действий гибридного характера, с которыми Польша сталкивается на восточном направлении», — отмечается в заявлении.

Ситуация и дальше находится под постоянным наблюдением, а силы и средства Вооруженных сил Польши остаются в состоянии готовности для выполнения задач по защите воздушного пространства государства.

Напомним, 24 декабря 2025 года польские истребители перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем. По данным командования, он летел в международных водах вблизи границы Польши. Также со стороны Беларуси зафиксировали вероятные контрабандные шары. Из-за этого на востоке страны временно ограничивали гражданские полеты.

К слову, в декабре Литва ввела режим чрезвычайной ситуации из-за массового запуска воздушных зондов и шаров с территории Беларуси, которые используются для контрабанды и создают угрозу национальной безопасности. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала ситуацию неприемлемой гибридной атакой на ЕС.