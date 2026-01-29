Как за 5 минут отчистить матрас от въедливых пятен и желтизны: будет как новый

Как быстро отчистить матрай от желтых пятен / © Фото из открытых источников

Матрас — это вещь, которая ежедневно впитывает влагу, пот, пыль и запахи. Со временем даже самые чистоплотные хозяйки замечают на нем желтые и серые пятна, которые портят вид и создают некомфортное чувство. Многие сразу думают о соде и уксусе, но есть способ, который значительно проще, быстрее и эффективнее — без резкого запаха и длительной чистки.

Что вам понадобится для чистки матраса

Для этого метода не требуются продукты из кухни. Все гораздо проще. Вам потребуются:

жидкий кислородный пятновыводитель для тканей или спрей для обивки мебели;

теплая вода;

мягкая губка или микрофибровая салфетка;

полотенце.

Именно кислородные средства работают быстро, не разрушают волокна ткани и хорошо растворяют желтизну.

Как очистить матрас за 5 минут

Нанесите небольшое количество пятновыводителя непосредственно на загрязненное место. Не нужно заливать матрас полностью, достаточно тонкого слоя. Подождите 1-2 минуты, чтобы активные компоненты начали работать. Они поднимают грязь и расщепляют пигмент, вызывающий желтизну. Легкими движениями протрите поверхность влажной губкой. Вы заметите, как пятно буквально исчезает на глазах. Промокните обработанный участок сухим полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. При необходимости процедуру можно повторить еще раз, но обычно одной процедуры достаточно.

После очистки оставьте матрас проветриваться на 10-15 минут, предварительно включите вентилятор или откройте окно. Так он быстрее высохнет и не остается никакого запаха влаги.

Как предотвратить повторное появление желтизны

Чтобы матрас дольше оставался чистым: