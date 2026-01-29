Ученые были ошеломлены состоянием белых медведей на фоне глобального потепления: подробности

Белые медведи / © vox.com

Новое исследование популяции белых медведей на норвежском архипелаге Шпицберген показало, что уменьшение площади морского льда не привело к массовому голоданию животных. Согласно данным ученых, за последние двадцать лет состояние здоровья местных медведей улучшилось.

Об этом сообщает Vox.

Неожиданные выводы ученых

Анализ данных за период с 2000 по 2019 год стал неожиданностью даже для авторов исследования. Несмотря на то, что морской лед, необходимый для охоты на тюленей, продолжает активно таять, медведи выглядят здоровее, чем в начале наблюдений.

Ведущий автор исследования и ученый Норвежского полярного института Джон Аарс подчеркнул, что реальность оказалась прямо противоположной его ожиданиям. По словам ученого, он предполагал ухудшение состояния организма животных, но зафиксировал положительную динамику.

Ученые отмечают, что реакция белых медведей на потепление не является одинаковой для всего мира. Хотя популяция на Шпицбергене чувствует себя хорошо, в других регионах ситуация остается критической. К примеру, в западной части Гудзонова залива в Канаде таяние льда привело к острой нехватке пищи. Поэтому популяция там сократилась примерно вдвое с 1980-х годов. Это свидетельствует о том, что климатические изменения влияют на 20 различных популяций вида по-разному, в зависимости от условий и особенностей поведения животных.

Новые стратегии выживания

Исследования последних лет подтверждают, что белые медведи находят новые способы приспособления к нагреванию планеты. В Гренландии ученые зафиксировали, что животные начали использовать ледниковый лед вместо морской охоты, что защитило их от последствий таяния.

Кроме того, анализ ДНК выявил некоторые генетические изменения, которые могут помочь виду выживать в условиях более теплого климата. Несмотря на эти обнадеживающие признаки, ученые предупреждают, что глобальное потепление остается главной угрозой для будущего белых медведей.

Ранее мы писали, что глобальное потепление принуждает белых медведей эволюционировать в режиме настоящего времени. Ученые обнаружили, что у животных, живущих в более теплых регионах Гренландии, активизировались участки ДНК, ответственные за метаболизм.

К слову, в «мировой столице белых медведей», канадском городе Черчилл, ученые стали свидетелями редчайшего события. Дикая самка белого медведя усыновила чужого детеныша, спасши ему жизнь.