Беррон Трамп / © Associated Press

Реклама

В прошлом году 19-летний сын американского президента Бэррон Трамп звонил в полицию Лондона, чтобы спасти от насилия свою подругу-россиянку, которая живет в столице Великобритании.

Об этом стало известно на заседании суда, состоявшемся в Лондоне, по делу 22-летнего Матвея Румянцева, обвиняемого в избиении девушки, сообщает The Times.

В материалах судебного дела немного информации о жертве насилия, которая оказалась подругой сына президента США.

Реклама

Девушка, личность которой не раскрывают, недавно ездила в США, чтобы навестить свою семью, и жила в нескольких странах, в частности в России.

Во время звонка по номеру экстренной службы Беррон Трамп указал адрес, на который нужно выслать наряд полиции, и сообщил, что познакомился с жертвой насилия в социальных сетях. Полиции он сообщил, что «очень близок» с ней.

Само событие, которое рассматривали на суде, произошло еще 18 января 2025 года. Беррон Трамп звонил своей подруге, но долго не мог с ней связаться. Как оказалось, она находилась в квартире Матвея Румянцева, распивая с ним спиртное.

В своих показаниях, которые были оглашены на суде, Бэррон Трамп сообщил, что когда наконец дозвонился до подруги по видеомессенджеру FaceTime, ему «ответил человек без рубашки с темными волосами».

Реклама

Затем, по его словам, камера переключилась на жертву, которая лежала на полу, плакала и что-то кричала на русском. Связь длилась 5-7 секунд.

Обращаясь к оператору экстренной службы с просьбой вызвать полицию, Беррон сказал: «Ее очень сильно избивают».

На видеозаписи с нательной камеры полицейского, которая демонстрировалась во время судебного заседания, жертва насилия назвалась «подругой Бэррона Трампа, сына Дональда Трампа».

На суде также сообщили, что Румянцев не впервые вел себя агрессивно из-за ревности. В частности, в ноябре 2024 года он «разозлился», узнав, что девушка использовала слово sweetheart (можно перевести как «миленькое», «котенок» и т.д.) в сообщении Бэррону.

Реклама

На суде гражданин России Матвей Румянцев был признан виновным в причинении телесных повреждений и препятствовании правосудию. Мера наказания ему будет назначена в марте.

Напомним, в контексте захватнических планов президента США Дональда Трампа относительно Гренландии в соцсетях ранее обсуждали возможность женитьбы его сына Бэррона на датской принцессе Изабелле, приданым которой был бы этот остров.