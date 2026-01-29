- Дата публикации
Эффектная блондинка: Виктория Сильвстедт в изумрудном мини сияла на показе Elie Saab
Актриса в роскошном луке появилась на Неделе высокой моды в Париже.
Виктория Сильвстедт посетила показ Elie Saab Haute Couture Week весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Париже.
Актриса привлекла внимание своим эффектным аутфитом. На блондинке был изумрудный топ с пикантным декольте и мини-юбка, расшитые бисером и пайетками салатового, зеленого и черного цветов. Коротким нарядом звезда подчеркнула стройные ноги.
Сверху Сильвстедт надела элегантное черное пальто. Обута она была в прозрачные бежевые туфли с россыпью страз и жемчуга.
У Виктории была объемная укладка с локонами, макияж с пышными накладными ресницами и розовой помадой и бордовый маникюр. Руки она украсила часами, золотым браслетом-цепочкой и кольцом с бриллиантом.
Напомним, Виктория Сильвстедт позировала на гала-вечере в Сен-Тропе в белом платье с аппликацией.