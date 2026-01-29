ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
300
Время на прочтение
1 мин

Эффектная блондинка: Виктория Сильвстедт в изумрудном мини сияла на показе Elie Saab

Актриса в роскошном луке появилась на Неделе высокой моды в Париже.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Виктория Сильвстедт

Виктория Сильвстедт / © Getty Images

Виктория Сильвстедт посетила показ Elie Saab Haute Couture Week весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Париже.

Актриса привлекла внимание своим эффектным аутфитом. На блондинке был изумрудный топ с пикантным декольте и мини-юбка, расшитые бисером и пайетками салатового, зеленого и черного цветов. Коротким нарядом звезда подчеркнула стройные ноги.

Виктория Сильвстедт / © Getty Images

Виктория Сильвстедт / © Getty Images

Сверху Сильвстедт надела элегантное черное пальто. Обута она была в прозрачные бежевые туфли с россыпью страз и жемчуга.

У Виктории была объемная укладка с локонами, макияж с пышными накладными ресницами и розовой помадой и бордовый маникюр. Руки она украсила часами, золотым браслетом-цепочкой и кольцом с бриллиантом.

Напомним, Виктория Сильвстедт позировала на гала-вечере в Сен-Тропе в белом платье с аппликацией.

Дата публикации
Количество просмотров
300
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie