Эффектная блондинка: Виктория Сильвстедт в изумрудном мини сияла на показе Elie Saab

Виктория Сильвстедт / © Getty Images

Виктория Сильвстедт посетила показ Elie Saab Haute Couture Week весна-лето 2026 в рамках Недели моды в Париже.

Актриса привлекла внимание своим эффектным аутфитом. На блондинке был изумрудный топ с пикантным декольте и мини-юбка, расшитые бисером и пайетками салатового, зеленого и черного цветов. Коротким нарядом звезда подчеркнула стройные ноги.

Виктория Сильвстедт / © Getty Images

Сверху Сильвстедт надела элегантное черное пальто. Обута она была в прозрачные бежевые туфли с россыпью страз и жемчуга.

У Виктории была объемная укладка с локонами, макияж с пышными накладными ресницами и розовой помадой и бордовый маникюр. Руки она украсила часами, золотым браслетом-цепочкой и кольцом с бриллиантом.

