ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
76
Час на прочитання
1 хв

Ефектна білявка: Вікторія Сільвстедт у смарагдовому міні сяяла на показі Elie Saab

Акторка у розкішному луку з’явилася на Тижні високої моди у Парижі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Вікторія Сільвстедт

Вікторія Сільвстедт / © Getty Images

Вікторія Сільвстедт відвідала показ Elie Saab Haute Couture Week весна-літо 2026 у межах Тижня моди у Парижі.

Акторка привернула увагу своїм ефектним аутфітом. На білявці був смарагдовий топ із пікантним декольте і мініспідниця, розшиті бісером і лелітками салатового, зеленого і чорного кольорів. Коротким вбранням зірка підкреслила стрункі ноги.

Вікторія Сільвстедт / © Getty Images

Вікторія Сільвстедт / © Getty Images

Зверху Сільвстедт одягла елегантне чорне пальто. Взута вона була у прозорі бежеві туфлі із розсипом страз і перлин.

У Вікторії було об’ємне укладання з локонами, макіяж із пишними накладними віями і рожевою помадою та бордовий манікюр. Руки вона прикрасила годинником, золотим браслетом-ланцюжком і каблучкою з діамантом.

Нагадаємо, Вікторія Сільвстедт позувала на галавечорі у Сен-Тропе у білій сукні з аплікацією.

Дата публікації
Кількість переглядів
76
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie