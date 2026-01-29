- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 76
- Час на прочитання
- 1 хв
Ефектна білявка: Вікторія Сільвстедт у смарагдовому міні сяяла на показі Elie Saab
Акторка у розкішному луку з’явилася на Тижні високої моди у Парижі.
Вікторія Сільвстедт відвідала показ Elie Saab Haute Couture Week весна-літо 2026 у межах Тижня моди у Парижі.
Акторка привернула увагу своїм ефектним аутфітом. На білявці був смарагдовий топ із пікантним декольте і мініспідниця, розшиті бісером і лелітками салатового, зеленого і чорного кольорів. Коротким вбранням зірка підкреслила стрункі ноги.
Зверху Сільвстедт одягла елегантне чорне пальто. Взута вона була у прозорі бежеві туфлі із розсипом страз і перлин.
У Вікторії було об’ємне укладання з локонами, макіяж із пишними накладними віями і рожевою помадою та бордовий манікюр. Руки вона прикрасила годинником, золотим браслетом-ланцюжком і каблучкою з діамантом.
Нагадаємо, Вікторія Сільвстедт позувала на галавечорі у Сен-Тропе у білій сукні з аплікацією.