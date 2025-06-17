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- Шоу-бизнес
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В платье цвета сливочного масла: 50-летняя фотомодель Виктория Сильвстедт эффектным мини подчеркнула стройные ноги
Виктория Сильвстедт в соблазнительном коротком наряде привлекла внимание на ивенте.
Виктория Сильвстедт посетила вечеринку номинантов на премию "Золотая нимфа", которая состоялась в рамках 64-го Международного телевизионного фестиваля в Монте-Карло.
Звезда появилась на событии в мини-платье цвета сливочного масла, которое идеально подчеркнуло ее соблазнительную фигуру и стройные ноги. Наряд имел бретельки, пышное красивое декольте и был украшен металлической фурнитурой и вставкой со складками.
Аутфит Виктория дополнила босоножками медного оттенка с завязками-листочками. Сильвстедт сделала объемную укладку с локонами, макияж с пышными накладными ресницами и молочный маникюр. В ушах у нее были элегантные нежно-розовые серьги с камнями, а на руках золотой широкий браслет с камнями и часы с пудровым ремешком.