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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
255
Время на прочтение
1 мин

В платье цвета сливочного масла: 50-летняя фотомодель Виктория Сильвстедт эффектным мини подчеркнула стройные ноги

Виктория Сильвстедт в соблазнительном коротком наряде привлекла внимание на ивенте.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Виктория Сильвстедт

Виктория Сильвстедт / © Getty Images

Виктория Сильвстедт посетила вечеринку номинантов на премию "Золотая нимфа", которая состоялась в рамках 64-го Международного телевизионного фестиваля в Монте-Карло.

Звезда появилась на событии в мини-платье цвета сливочного масла, которое идеально подчеркнуло ее соблазнительную фигуру и стройные ноги. Наряд имел бретельки, пышное красивое декольте и был украшен металлической фурнитурой и вставкой со складками.

/ © Getty Images

© Getty Images

Аутфит Виктория дополнила босоножками медного оттенка с завязками-листочками. Сильвстедт сделала объемную укладку с локонами, макияж с пышными накладными ресницами и молочный маникюр. В ушах у нее были элегантные нежно-розовые серьги с камнями, а на руках золотой широкий браслет с камнями и часы с пудровым ремешком.

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Дата публикации
Количество просмотров
255
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