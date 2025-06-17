Высокий уровень сахара в крови: какие ранние признаки нельзя игнорировать и что делать

Измерение сахара в крови / © Credits

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Неконтролируемый высокий уровень сахара в крови может привести к серьезным проблемам со здоровьем в долгосрочной перспективе, таким как нейропатия, болезни сердца и даже инсульт. Вот почему разумно знать тревожные симптомы на ранней стадии, прежде чем возникнут осложнения.

Woman`sWorld описал симптомы высокого уровня сахара в крови, которые вы никогда не должны игнорировать, а также рассказал, что делать, если у вас скачок глюкозы.

Что вызывает высокий уровень сахара в крови

Высокий уровень сахара в крови или гипергликемия обычно касается ситуации, когда уровень глюкозы в крови повышается выше 130 мг/дл натощак или 180 мг/дл после еды, объясняет Бринна Коннор , доктор медицинских наук, семейный врач.

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Наиболее распространенными причинами является дефицит инсулина, инсулинорезистентность или неадекватная дозировка инсулина у людей с диабетом 1 или 2 типа. Но это не единственные триггеры. Другие причины, не связанные с диабетом, могут включать стресс, инфекцию, болезнь (некоторые генетические заболевания, связанные с инсулинорезистентностью, как и некоторые заболевания поджелудочной железы), пищу с высоким содержанием углеводов и недостаточную физическую активность.

Некоторые лекарства, такие как кортикостероиды или некоторые диуретики, такие как гидрохлоротиазид и хлорталидон, также могут способствовать повышению уровня сахара в крови, отмечает доктор Коннор.

Симптомы высокого уровня сахара в крови, которые вы никогда не должны игнорировать

Хронический высокий уровень сахара в крови является одним из основных показателей диабета, и если его не лечить, высокий уровень сахара в крови может повредить глаза (диабетическая ретинопатия), почки, нервы и/или сердечно-сосудистую систему. Вот почему важно знать симптомы высокого уровня сахара в крови.

Ранние симптомы гипергликемии могут включать:

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Повышенная жажда или голод

Частое мочеиспускание

головная боль

Помутнение зрения

Если уровень сахара в крови остается высоким в течение длительного периода без лечения, могут развиться более серьезные симптомы высокого сахара в крови, в частности:

Усталость

Потеря веса

Вагинальные дрожжевые инфекции

Кожные инфекции

Медленно заживающие порезы или язвы

Диабетические язвы стопы

Те, кто страдает диабетом или имел дело с высоким уровнем сахара в крови в прошлом, вероятно, имеют глюкометр, с помощью которого можно проверить свой уровень.

Как снизить высокий уровень сахара в крови естественным путем

Лучшая стратегия снижения высокого уровня сахара в крови будет зависеть от контекста, говорит доктор Коннор.

Корректировка рациона с ограничением потребления простых углеводов

Убедитесь, что вы придерживаетесь назначенного курса лечения

Регулярные упражнения

Для людей с диабетом, принимающих инсулин, введение правильной дозы будет первым шагом к снижению высоких уровней глюкозы. Пейте воду, чтобы вывести лишнюю глюкозу, предлагает доктор Коннор, добавляя, что небольшая физическая нагрузка также может помочь снизить высокий уровень сахара в крови.

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Наконец, если у вас диабет 1 типа, следует проверить уровень кетонов, если уровень сахара в крови достаточно высок, чтобы у вас появились симптомы. Кетоны, побочный продукт распада жира как реакция на дефицит инсулина, делают кровь более кислой. Полоски для определения кетона в крови или моче можно использовать, чтобы проверить ваш уровень и убедиться, что он не становится опасно высоким.

Когда вызвать врача по поводу симптомов высокого сахара в крови

Важно отметить, что у лиц с диабетом 1 типа высокий уровень сахара в крови может прогрессировать к диабетическому кетоацидозу, который опасен для жизни, говорит доктор Коннор. При диабетическом кетоацидозе недостаток инсулина в сочетании с очень высоким количеством кетонов в вашей крови вызывает кислотность крови, что может привести к коме или даже смерти.

В дополнение к симптомам, приведенным выше, человек, страдающий диабетическим кетоацидозом, будет иметь такие симптомы, как:

Тошнота и рвота

Обезвоживание

Боль в животе

Затрудненное дыхание или гипервентиляция

Дыхание с фруктовым запахом

Учащенное сердцебиение

Чувство растерянности или дезориентации

Утрата сознания

В чрезвычайных ситуациях, например, у кого-то очень высокий уровень сахара в крови, вызывайте скорую, призывает доктора Коннор. Эти условия требуют госпитализации, введения жидкости, инсулина и тщательного наблюдения медицинского работника.

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