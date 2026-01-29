«Сначала изнасилуем, потом убьем»: что происходило в Иране после отключения Интернета

Протесты в Иране: ужасные свидетельства очевидцев о расправах над демонстрантами / © Associated Press

Когда в Иране исчез интернет, главный «свидетель» преступлений власти — тогда началось то, что режим не хотел, чтобы мир видел. Очевидцы рассказывают о том, что произошло в Иране после отключения Интернета. Их рассказы свидетельствуют о невероятном насилии со стороны режима Аятолы.

Свидетельства очевидцев рисуют картину невероятного насилия, в котором мирный протест превратился в охоту.

Об этом пишет немецкое издание Welt.

Недельная блокада Интернета отрезала Иран от внешнего мира. Лишь несколько сообщений о жестоких действиях режима против демонстрантов, с начала января выходящих на улицы против правительства, просочились за границу.

Издание документирует рассказы свидетелей одной семьи, которыми они поделились через чаты, голосовые записи и телефонные звонки с родственником, проживающим в Германии. Они подробно описывают, что произошло после отключения Интернета 8 января.

Ужасы публичных страх

«Моя двоюродная сестра несколько раз пыталась написать мне в Instagram, но всегда удаляла сообщения — боялась, что то, что она пережила, будет для меня слишком ужасающим. В конце концов, она это сделала, а сразу после этого позвонила мне, чтобы рассказать все подробно», — рассказал собеседник издания.

Во время протестов она увидела на улице молодого человека — высокого, несколько крепкого — убегающего. Пятеро или шесть силовиков погнались за ним и схватили сзади.

Когда он понял, что шанса нет, то начал кричать. ‚ Один из офицеров бросил его на землю. Другой схватил его обеими руками за голову и сильно ударил ею об асфальт. Еще один ударил его по лицу прикладом винтовки — так сильно, что ему полностью размозжили нос. Вдруг юноша громко закричал и замолчал.

Один из силовиков сказал, что митингующий больше не двигается. Они начали выкрикивать и кричать. Пришел их начальник, поставил ногу на грудь мертвого юноши и сказал: «Тихее… тише. Остальное празднование перенесем в отделение».

Как только силовики ушли, рассказчик начала бежать.

Когда она бежала, то увидела неподалеку упавшего юношу — прямо к ногам силовика. Офицер, невероятно обрадовавшись, воскликнул: «Ага!» и выстрелил в него из своего военного оружия. Лицо парня было полностью разорвано, и он скончался мгновенно.

В ту ночь девушка видела, как несколько офицеров схватили молодого человека и, словно мясники, зарезали его ножами, а затем выбросили тело на обочину дороги.

Она также видела, как силовики бросали молодых женщин — раненых и невредимых — друг на друга в отдельный автомобиль и говорили: «Мы вас не убьем. Сначала мы вас изнасилуем, а потом убьем». Потом машина уехала.

На следующий день по возвращении девушка узнала, что маленькую дочь соседа ранили в ногу. Опасаясь, что их ребенка могут похитить из больницы, семья ухаживала за ней дома. Но ребенок умер.

Рассказ медика

Еще одно сообщение поступает от медика, работающего в операционной государственной больнице в центре Тегерана. Он был на ночной смене во вторую ночь протестов.

Мужчина рассказал, что в больнице пахло кровью и человеческим мясом. Раненые прибывали один за другим. Многие умирали на полу, еще не добрались до реанимации. За одну бесконечную ночь были ампутированы десятки рук и ног — из-за боеприпасов.

Во время операции вооруженные силовик ворвались в стерильную операционную и требовали медицинских записей пациентов. Врач сказал, что не отвечает за записи и не знает имена. Они угрожали ему и сказали, что вернутся. Коллега из отделения неотложной помощи арестовали в ту же ночь; уже неделю никто не знает, где он и жив ли он вообще. Рассказчик тоже не знает, когда за ним приедут.

Напомним, что в Иране состоялись самые большие за 50 лет протесты. По данным правозащитных организаций, за 16 дней антиправительственных общенациональных протестов там могли погибнуть тысячи человек.