Мелания Трамп получила письмо от Путина: что он написал о возвращении украинских детей

Первая леди США публично заявила, что ведет переписку с российским диктатором по воссоединению украинских семей, разведенных войной.

Владимир Путин

Кремлевский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

Первая леди США Мелания Трамп в четверг, 29 января, заявила, что получила письмо от кремлевского диктатора Владимира Путина, в котором говорится о процессе возвращения украинских детей и воссоединении семей, разделенных из-за войны.

Об этом сообщает издание Newsweek.

Жена американского президента рассказала, что получила прямой ответ от Путина на свой прошлогодний запрос, и в настоящее время ее представители продолжают коммуникацию с российской стороной.

Это стало реакцией на обращение в прошлом году, в котором она призвала Путина защитить «невинность» детей, рожденных в Украине, и способствовать их возвращению в семьи.

«Он написал мне ответное письмо. Мой представитель контактирует с ними [российской стороной — ред.], и мы все еще работаем над объединением большего количества детей», — отметила супруга президента США Дональда Трампа.

Хотя Мелания Трамп не обнародовала текст письма дословно и не раскрыла конкретные договоренности, она выразила осторожный оптимизм по поводу результатов этих переговоров.

«Я надеюсь, что в скором времени мы снова будем иметь большой успех. Прекрасно видеть всех этих детей и родителей счастливыми. Конечно, вы хотите быть со своим ребенком», – добавила первая леди.

Следует отметить, что вопрос возвращения депортированных и разведенных с родителями детей остается одним из самых болезненных для Украины на протяжении всех лет войны. Прямое вмешательство первой леди США может свидетельствовать об активизации непубличных каналов коммуникации между Вашингтоном и Москвой по гуманитарным вопросам.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов поддержала резолюцию «Возвращение украинских детей». Документ требует от России немедленно вернуть всех незаконно перемещенных и депортированных детей.

