- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 733
- Время на прочтение
- 2 мин
В Италии погиб украинский банкир Александр Адарич: что известно
В центре Милана обнаружили мертвым украинского банкира Александра Адарича.
Итальянские правоохранители выясняют обстоятельства гибели 54-летнего украинского банкира Александра Адарича, тело которого обнаружили вечером 23 января у элитного дома по улице Нерино в центре Милана. Полиция рассматривает версию убийства, поскольку существуют предположения, что к моменту падения из окна четвертого этажа мужчина мог быть уже мертвым.
Об этом сообщают издания La Repubblica, Il Giorno и Corriere della Sera.
Детали инцидента и ход следствия
По предварительным данным, Адарич прибыл в Милан в день смерти для проведения деловой встречи в съемных апартаментах. По информации журналистов, они были забронированы другим имя. Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух человек, которые спешно покинули здание сразу после происшествия.
По данным полиции, один из них коротко пообщался с консьержкой на английском языке, после чего скрылся в неизвестном направлении. В ходе обыска дома следователи нашли документы на различные имена, в частности паспорт гражданина Румынии, оформленный по имени Alexandru Adarici.
Прокуратура Милана изучает записи с уличных камер и анализирует деловые связи погибшего. Следствие предполагает, что мотив предполагаемого преступления может быть связан с профессиональной деятельностью Адарича. Правоохранители проверяют контакты банкира и детали его последней встречи в апартаментах.
Что известно об Александре Адариче
Александр Адарич был известной фигурой в украинском финансовом секторе. Начав карьеру в ПриватБанке в 1993 году, он впоследствии возглавил УкрСиббанк, где работал председателем правления до 2006 года.
В период 2012-2013 годов банкир стал владельцем СЕБ Банка и Эрсте Банка, на базе которых создал Фидобанк. Также под его контролем находились Евробанк и Фидокомбанк.
Впоследствии все четыре финансовых учреждения были ликвидированы. В последние годы Адарич занимал должность в девелоперской компании Alfaro Real Estate, базирующейся в Люксембурге.
Напомним, в Сокольниках Львовской области произошла смертельная авария с участием народного депутата от «Слуги народа» Ореста Саламахи.