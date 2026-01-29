В Італії загинув український банкір Олександр Адаріч: що відомо

Олександр Адаріч

Реклама

Італійські правоохоронці з’ясовують обставини загибелі 54-річного українського банкіра Олександра Адаріча, тіло якого виявили ввечері 23 січня біля елітного будинку на вулиці Неріно в центрі Мілана. Поліція розглядає версію вбивства, оскільки існують припущення, що на момент падіння з вікна четвертого поверху чоловік міг бути вже мертвим.

Про це повідомляють видання La Repubblica, Il Giorno та Corriere della Sera.

Деталі інциденту та перебіг слідства

За попередніми даними, Адаріч прибув до Мілана в день смерті для проведення ділової зустрічі в орендованих апартаментах. За інформацією журналістів, вони були заброньовані на інше ім’я. Камери відеоспостереження зафіксували двох осіб, що поспіхом залишили будівлю одразу після події.

Реклама

За даними поліції, один із них коротко поспілкувався з консьєржкою англійською мовою, після чого зник у невідомому напрямку. Під час обшуку помешкання слідчі знайшли документи на різні імена, зокрема паспорт громадянина Румунії, оформлений на ім’я Alexandru Adarici.

Наразі прокуратура Мілана вивчає записи з вуличних камер та аналізує ділові зв’язки загиблого. Слідство припускає, що мотив імовірного злочину може бути пов’язаний із професійною діяльністю Адаріча. Правоохоронці перевіряють контакти банкіра та деталі його останньої зустрічі, що відбулася в апартаментах.

Що відомо про Олександра Адаріча

Олександр Адаріч був відомою постаттю в українському фінансовому секторі. Розпочавши кар’єру в ПриватБанку 1993 року, він згодом очолив УкрСиббанк, де працював головою правління до 2006 року.

У період 2012–2013 років банкір став власником "СЕБ Банку" та "Ерсте Банку", на базі яких створив "Фідобанк". Також під його контролем перебували "Євробанк" і "Фідокомбанк".

Реклама

Згодом усі чотири фінансові установи були ліквідовані. Протягом останніх років Адаріч обіймав посаду в девелоперській компанії Alfaro Real Estate, що базується в Люксембурзі.

Нагадаємо, у Сокільниках на Львівщині сталася смертельна аварія за участі народного депутата від "Слуги народу" Ореста Саламахи.