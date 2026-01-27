ТСН в социальных сетях

Какие фруктовые деревья надо обрезать зимой, а какие нельзя трогать, потому что урожая не будет

Когда и какие плодовые деревья следует обрезать зимой и весной, а какие категорически нельзя трогать, чтобы не потерять урожай и не навредить саду.

Какие деревья можно обрезать зимой

Какие деревья можно обрезать зимой / © pexels.com

Обрезка плодовых деревьев — это не просто косметическая процедура, а один из важнейших этапов ухода за садом. Именно от нее зависит здоровье дерева, сила его роста и количество плодов. Но здесь важный нюанс: не все фруктовые деревья можно обрезать во время отдыха, то есть в период покоя. Одни культуры без этого не дадут хорошего урожая, другие после неосторожной обрезки могут вообще оставить вас без плодов.

Какие плодовые деревья нужно обрезать в период покоя

Эти культуры лучше всего реагируют на зимнюю обрезку, пока не начался сокодвижение.

  • Яблоня. Обрезка помогает сформировать крону, улучшает осветление ветвей и стимулирует обильное плодоношение. Без такой процедуры яблоня быстро загущается, а плоды мельчают.

  • Груша. Это дерево активно растет вверх, поэтому без обрезки крона становится слишком высокой и неудобной для сбора урожая. Обрезка в период покоя сдерживает избыточный рост и укрепляет плодовые ветки.

  • Персик. Это одно из деревьев, которое обязательно требует регулярной обрезки. Без нее урожай резко падает, а плоды становятся мелкими. Лучшее время — конец зимы или ранняя весна.

  • Айва. Обрезка помогает формировать крону и способствует лучшему проветриванию, что уменьшает риск болезней.

Деревья, которые лучше не обрезать во время покоя

Эти культуры очень чувствительны к холоду. Если вмешаться в неподходящий момент, то они могут потерять значительную часть урожая.

  • Вишня. Вишню не рекомендуют обрезать зимой или слишком рано весной. Она плохо заживляет раны в холоде и часто начинает болеть. Лучше делать это после сбора плодов или в конце лета.

  • Черешня. Черешня похожа по характеру на вишню. Зимняя обрезка может привести к камедете и ослаблению дерева.

  • Абрикос особенно уязвим к морозам. Обрезка в период покоя часто провоцирует подмерзание и загнивание срезов. Лучшее время — после цветения или летом.

  • Слива. Это дерево тоже не любит холодную обрезку. Если сливу сильно укоротить зимой, она может потерять значительную часть плодовых почек.

Почему одни деревья можно обрезать зимой, а другие нет

Все зависит от:

  • способности дерева быстро заживлять раны;

  • чувствительности к морозам;

  • особенностей формирования плодных почек.

Яблони и груши обладают высокой устойчивостью к холодной обрезке, а косточковые культуры — вишня, абрикос, слива, черешня, значительно уязвимее.

