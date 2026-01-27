Які фруктові дерева треба обрізати, поки вони відпочивають, а які не можна чіпати, бо врожаю не буде

Які дерева можна обрізати взимку / © pexels.com

Обрізання плодових дерев — це не просто косметична процедура, а один із найважливіших етапів догляду за садом. Саме від нього залежить здоров’я дерева, сила його росту та кількість плодів. Але тут є важливий нюанс: не всі фруктові дерева можна обрізати під час відпочинку, тобто в період спокою. Одні культури без цього не дадуть гарного врожаю, а інші після необережного обрізання можуть взагалі залишити вас без плодів.

Які плодові дерева потрібно обрізати в період спокою

Ці культури найкраще реагують на зимове обрізання, поки не почався сокорух.

Яблуня. Обрізання допомагає сформувати крону, покращує освітлення гілок і стимулює рясне плодоношення. Без такої процедури яблуня швидко загущується, а плоди дрібнішають.

Груша. Це дерево активно росте вгору, тому без обрізання крона стає надто високою та незручною для збирання врожаю. Обрізання в період спокою стримує надмірний ріст і зміцнює плодові гілки.

Персик. Це одне з дерев, яке обов’язково потребує регулярного обрізання. Без неї врожай різко падає, а плоди стають дрібними. Найкращий час — кінець зими або рання весна.

Айва. Обрізання допомагає формувати крону й сприяє кращому провітрюванню, що зменшує ризик хвороб.

Дерева, які краще не обрізати під час спокою

Ці культури дуже чутливі до холоду. Якщо втрутитися в невідповідний момент, вони можуть втратити значну частину врожаю.

Вишня. Вишню не рекомендують обрізати взимку або дуже рано навесні. Вона погано загоює рани в холоді й часто починає хворіти. Краще робити це після збирання плодів або наприкінці літа.

Черешня. Черешня схожа за характером на вишню. Зимове обрізання може призвести до камедетечі та ослаблення дерева.

Абрикос особливо вразливий до морозів. Обрізання в період спокою часто провокує підмерзання та загнивання зрізів. Найкращий час — після цвітіння або влітку.

Слива. Це дерево теж не любить холодного обрізання. Якщо сливу сильно вкоротити взимку, вона може втратити значну частину плодових бруньок.

Чому одні дерева можна обрізати взимку, а інші — ні

Усе залежить від:

здатності дерева швидко загоювати рани;

чутливості до морозів;

особливостей формування плодових бруньок.

Яблуні та груші мають високу стійкість до холодного обрізання, а кісточкові культури — вишня, абрикос, слива, черешня — значно вразливіші.