Россия пыталась заморозить поляков: Варшава обвинила ФСБ в атаке на энергетику

Спецслужбы РФ атаковали 30 энергообъектов в Польше во время морозов / © pixabay.com

Польские чиновники в пятницу, 30 января, официально возложили ответственность на российскую Федеральную службу безопасности (ФСБ) за серию разрушительных кибератак на энергетический сектор страны, произошедших в конце декабря.

Как сообщает информационное агентство Reuters, под ударом оказались более 30 объектов возобновляемой энергетики, производственное предприятие и крупная теплоэлектроцентраль, обеспечивающая теплом почти 500 тысяч потребителей.

«Цифровой поджог» вместо шпионажа

Отчет польской группы реагирования на чрезвычайные ситуации (CERT) называет эти действия «чисто разрушительными» и сравнивает их с поджогом. Атака была цинично спланирована: она состоялась 29 декабря, когда Польшу накрыли снежные штормы и низкие температуры непосредственно перед Новым годом.

Главной целью россиян было не похищение данных, а их необратимое уничтожение на устройствах управления ТЭЦ. К счастью, системы безопасности смогли заблокировать критическую часть атаки, предотвратив масштабную гуманитарную катастрофу.

Кто за этим стоит

Польские следователи связывают инцидент с хакерской группировкой, известной как «Berserk Bear» или «Dragonfly» . По данным ФБР, эта группа подчиняется 16-му отделу ФСБ России.

Эксперты отмечают тревожное изменение тактики Кремля. Джон Халтквист, главный аналитик Google Threat Intelligence, подчеркнул: если раньше эта группировка занималась шпионажем, то теперь она перешла к диверсиям.

«У них всегда были средства, вопросы были только в мотивации. Теперь мы видим, что мотивация разрушать у них есть», – отметил эксперт.

Угроза для Олимпиады

Этот инцидент вызывает серьезную обеспокоенность в преддверии Зимних Олимпийских игр, которые стартуют уже 6 февраля. Россия раньше уже пыталась сорвать церемонии открытия Игр, поэтому специалисты предупреждают о высоком риске новых диверсий в ближайшие дни.

Напомним, министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что это была самая серьезная атака на энергетическую инфраструктуру в конце декабря. Страна была в половине шага от масштабного блекаута, а из-за сложных погодных условий ситуация могла бы стать критической.