Масштабный блэкаут в Украине и соседних странах: Зеленский назвал причину
Из-за непогоды произошло обмерзание линий. Из строя вышли две магистрали между Украиной, Румынией и Молдовой. Сработала автоматика.
Президент Владимир Зеленский заявил, что причиной массовых отключений света в Украине и соседних странах стала технологическая авария, вызванная непогодой. Версии о кибератаках или внешнем вмешательстве пока не подтверждаются.
Об этом президент сказал в вечернем видеообращении и к украинцам 31 января.
Что произошло?
По словам президента, утром произошел сбой в работе сети. Из строя вышли две линии, соединяющие Украину, Румынию и Молдову. Основными факторами инцидента считают:
Погодные условия: обледенение линий электропередачи.
Автоматика: срабатывание систем защиты, что привело к отключениям.
«По состоянию на данный момент нет подтверждений внешнего вмешательства или кибератаки. Больше данных, что из-за погодных условий произошло обледенение линий», — подчеркнул Зеленский.
Где ситуация самая сложная?
Авария затронула значительную часть страны, однако наиболее критические последствия зафиксированы в следующих регионах:
Киев и Киевская область;
Центральная Украина (в том числе Винницкая область);
Черниговская, Харьковская и Сумская области.
Текущее состояние восстановления
В течение дня правительство, Минэнерго и энергетические компании работали в чрезвычайном режиме. Президент сообщил, что специалистам удалось вернуть систему в состояние, которое было до аварии. В настоящее время идет стабилизация и полное восстановление энергоснабжения для потребителей.
Зеленский также поблагодарил ремонтные бригады и железнодорожники, которые обеспечили работу логистики в условиях энергетического коллапса.
Ранее в «Укрэнерго» сообщили о том, что энергосистема Украины обновляется после системной аварии, которая произошла в результате одновременного отключения высоковольтных линий между энергосистемами Румынии и Молдовы и между Западной и Центральной частями Украины.