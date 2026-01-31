Масштабный блэкаут в Украине и соседних странах: Зеленский назвал причину

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что причиной массовых отключений света в Украине и соседних странах стала технологическая авария, вызванная непогодой. Версии о кибератаках или внешнем вмешательстве пока не подтверждаются.

Об этом президент сказал в вечернем видеообращении и к украинцам 31 января.

Что произошло?

По словам президента, утром произошел сбой в работе сети. Из строя вышли две линии, соединяющие Украину, Румынию и Молдову. Основными факторами инцидента считают:

Погодные условия: обледенение линий электропередачи.

Автоматика: срабатывание систем защиты, что привело к отключениям.

«По состоянию на данный момент нет подтверждений внешнего вмешательства или кибератаки. Больше данных, что из-за погодных условий произошло обледенение линий», — подчеркнул Зеленский.

Где ситуация самая сложная?

Авария затронула значительную часть страны, однако наиболее критические последствия зафиксированы в следующих регионах:

Киев и Киевская область; Центральная Украина (в том числе Винницкая область); Черниговская, Харьковская и Сумская области.

Текущее состояние восстановления

В течение дня правительство, Минэнерго и энергетические компании работали в чрезвычайном режиме. Президент сообщил, что специалистам удалось вернуть систему в состояние, которое было до аварии. В настоящее время идет стабилизация и полное восстановление энергоснабжения для потребителей.

Зеленский также поблагодарил ремонтные бригады и железнодорожники, которые обеспечили работу логистики в условиях энергетического коллапса.

Ранее в «Укрэнерго» сообщили о том, что энергосистема Украины обновляется после системной аварии, которая произошла в результате одновременного отключения высоковольтных линий между энергосистемами Румынии и Молдовы и между Западной и Центральной частями Украины.