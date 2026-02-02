Пятеро мужчин сбежали за границу под видом "музыкантов" Петра Черного: детали расследования

Граница

В 2025 году по меньшей мере пятеро мужчин призывного возраста незаконно уехали из Украины, выдавая себя за участников творческого коллектива певца Петра Черного. Организатором схемы журналисты-расследователи называют предпринимателя Сергея Матусова, способствовавшего получению разрешений через Киевскую городскую военную администрацию (КМВА).

Об этом сообщается в расследовании Bihus.Info.

Как работал механизм выезда

По данным расследования, ФЛП Сергей Матусов регулярно обращался в КМВА с ходатайствами о выезде Петра Черного и сопроводительной группы для проведения благотворительных мероприятий в Испании. К письмам прилагались анонсы концертов, которые имели признаки фиктивности. Подозрения вызвал тот факт, что в каждом новом обращении фамилии «музыкантов» менялись.

Как сообщает издание, один из мужчин, который воспользовался услугой и сейчас находится в Польше, подтвердил журналистам, что за пересечение границы заплатил «Сергию Ильичу» (имя и отчество Матусова) около 5 тысяч долларов.

Судьбы «артистов» после пересечения границы

Расследователи установили личности нескольких беглецов, так и не вернувшихся в Украину:

Дмитрий Прокудин , специалист в сфере IT, проживает в Испании. Он откровенно признал, что целью поездки была эмиграция.

Игорь Одарюк , хотя и является музыкантом, вероятно, не участвовал в выступлениях Петра Черного и сейчас живет в Германии.

Еще один фигурант выехал за пределы страны в ноябре 2025 года, несмотря на то, что запланированное мероприятие официально отменено.

Как сообщили журналисты, организатор выездов Сергей Матусов отрицает причастность к незаконным схемам. Во время общения с прессой он не смог уточнить роль «музыкантов» в коллективе, на каких инструментах они играли и почему выезжали при отмененных концертах.

В свою очередь Петр Черный назвал расследование «заказным». Певец утверждает, что все члены его команды возвращаются домой. Однако журналисты выяснили, что артисты и Матусы имеют длительную историю сотрудничества и даже совместно пересекали границу на одном авто.

Напомним, во Львовской области вынесли приговор женщине, которая превратила собственную инвалидность в бизнес. Жительница Мостищины дважды заключала фиктивные браки с военнообязанными мужчинами, чтобы те могли беспрепятственно уехать из Украины.

Также во Львове Железнодорожный районный суд вынес приговор местной жительнице, которая помогла своему близкому родственнику дважды незаконно пересечь границу.