ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
487
Время на прочтение
2 мин

Пятеро мужчин сбежали за границу под видом "музыкантов" Петра Черного: детали расследования

Журналисты разоблачили канал выезда мужчин из-за благотворительных концертов певца.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Граница

Граница

В 2025 году по меньшей мере пятеро мужчин призывного возраста незаконно уехали из Украины, выдавая себя за участников творческого коллектива певца Петра Черного. Организатором схемы журналисты-расследователи называют предпринимателя Сергея Матусова, способствовавшего получению разрешений через Киевскую городскую военную администрацию (КМВА).

Об этом сообщается в расследовании Bihus.Info.

Как работал механизм выезда

По данным расследования, ФЛП Сергей Матусов регулярно обращался в КМВА с ходатайствами о выезде Петра Черного и сопроводительной группы для проведения благотворительных мероприятий в Испании. К письмам прилагались анонсы концертов, которые имели признаки фиктивности. Подозрения вызвал тот факт, что в каждом новом обращении фамилии «музыкантов» менялись.

Как сообщает издание, один из мужчин, который воспользовался услугой и сейчас находится в Польше, подтвердил журналистам, что за пересечение границы заплатил «Сергию Ильичу» (имя и отчество Матусова) около 5 тысяч долларов.

Судьбы «артистов» после пересечения границы

Расследователи установили личности нескольких беглецов, так и не вернувшихся в Украину:

  • Дмитрий Прокудин, специалист в сфере IT, проживает в Испании. Он откровенно признал, что целью поездки была эмиграция.

  • Игорь Одарюк, хотя и является музыкантом, вероятно, не участвовал в выступлениях Петра Черного и сейчас живет в Германии.

  • Еще один фигурант выехал за пределы страны в ноябре 2025 года, несмотря на то, что запланированное мероприятие официально отменено.

Как сообщили журналисты, организатор выездов Сергей Матусов отрицает причастность к незаконным схемам. Во время общения с прессой он не смог уточнить роль «музыкантов» в коллективе, на каких инструментах они играли и почему выезжали при отмененных концертах.

В свою очередь Петр Черный назвал расследование «заказным». Певец утверждает, что все члены его команды возвращаются домой. Однако журналисты выяснили, что артисты и Матусы имеют длительную историю сотрудничества и даже совместно пересекали границу на одном авто.

Напомним, во Львовской области вынесли приговор женщине, которая превратила собственную инвалидность в бизнес. Жительница Мостищины дважды заключала фиктивные браки с военнообязанными мужчинами, чтобы те могли беспрепятственно уехать из Украины.

Также во Львове Железнодорожный районный суд вынес приговор местной жительнице, которая помогла своему близкому родственнику дважды незаконно пересечь границу.

Дата публикации
Количество просмотров
487
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie