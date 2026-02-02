П’ятеро чоловіків втекли за кордон як "музиканти" Петра Чорного: деталі розслідування

Кордон

У 2025 році щонайменше п’ятеро чоловіків призовного віку незаконно виїхали з України, видаючи себе за учасників творчого колективу співака Петра Чорного. Організатором схеми журналісти-розслідувачі називають підприємця Сергія Матусова, який сприяв отриманню дозволів через Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

Про це повідомляється у розслідуванні Bihus.Info.

Як працював механізм виїзду

За даними розслідування, ФОП Сергій Матусов регулярно звертався до КМВА з клопотаннями про виїзд Петра Чорного та супровідної групи для проведення благодійних заходів в Іспанії. До листів додавалися анонси концертів, які мали ознаки фіктивності. Підозри викликав той факт, що у кожному новому зверненні прізвища «музикантів» змінювалися.

Як повідомляє видання, один із чоловіків, який скористався послугою і зараз перебуває у Польщі, підтвердив журналістам, що за перетин кордону заплатив «Сергію Іллічу» (ім’я та по батькові Матусова) близько 5 тисяч доларів.

Долі «артистів» після перетину кордону

Розслідувачі встановили особи декількох втікачів, які так і не повернулися в Україну:

Дмитро Прокудін , спеціаліст у сфері IT, наразі проживає в Іспанії. Він відверто визнав, що метою поїздки була еміграція.

Ігор Одарюк , хоч і є музикантом, імовірно, не брав участі у виступах Петра Чорного і зараз мешкає в Німеччині.

Ще один фігурант виїхав за межі країни у листопаді 2025 року, попри те, що запланований захід офіційно скасували.

Як повідомили журналісти, організатор виїздів Сергій Матусов заперечує причетність до незаконних схем. Під час спілкування з пресою він не зміг уточнити роль «музикантів» у колективі, на яких інструментах вони грали та чому виїжджали за умови скасованих концертів.

Своєю чергою Петро Чорний назвав розслідування «замовним». Співак стверджує, що всі члени його команди повертаються додому. Проте журналісти з’ясували, що артист і Матусов мають тривалу історію співпраці та навіть спільно перетинали кордон на одному авто.

Нагадаємо, на Львівщині винесли вирок жінці, яка перетворила власну інвалідність на бізнес. Мешканка Мостищини двічі укладала фіктивні шлюби з військовозобов’язаними чоловіками, аби ті могли безперешкодно виїхати з України.

Також у Львові Залізничний районний суд виніс вирок місцевій мешканці, яка допомогла своєму близькому родичу двічі незаконно перетнути кордон.