Трамп заявил, что просил Путина неделю не бить по Украине: согласился ли тот

Трамп и Путин / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что имел договоренность с российским лидером Владимиром Путиным о временном прекращении ударов по Украине на фоне холодной погоды.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

По словам Трампа, он лично звонил Путину с просьбой в течение недели не наносить ракетные удары по украинским городам. Американский президент утверждает, что российская сторона согласилась на это.

Трамп также отметил сложный характер отношений между президентом Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

«Между Зеленским и Путиным существует колоссальная ненависть. Это, конечно, грустно, но все это заняло больше времени, чем мы ожидали», – сказал он.

Президент США объяснил свою просьбу погодными условиями. По его словам, Украина испытывает мощную волну холодов.

«Я попросил его, чтобы в течение одной недели он не открывал огонь — никаких ракет по Киеву или другим городам. И он согласился это сделать. Это уже хоть что-то», — заявил Трамп.

В то же время, он отметил, что сильные морозы наблюдаются как в регионе войны, так и в других странах.

Официальных подтверждений такой договоренности со стороны России или Украины нет.

Напомним, 24 января в ОАЭ завершились трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины, России и США.

Спецпосланник президента США Трампа Стив Виткофф заявил, что на этих переговорах был достигнут значительный прогресс.