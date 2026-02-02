ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
775
Время на прочтение
1 мин

Поможет закончить войну в Украине: Трамп объявил о масштабном соглашении с Индией

Индия согласилась прекратить закупки российской нефти и увеличить поставки из США.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Флаги США, Индии и России

Флаги США, Индии и России

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди стороны достигли договоренности об изменениях в энергетической политике Нью-Дели.

Об этом президент США написал в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, Индия "согласилась прекратить покупку российской нефти и значительно увеличить закупки у США, а возможно и у Венесуэлы".

"Это поможет завершить войну в Украине, где еженедельно погибают тысячи людей", — отметил Трамп.

В то же время он сообщил, что США снизят тарифы на индийские товары с 25% до 18%. Ранее тариф в 25% был введен именно потому, что Нью-Дели продолжал покупать российскую нефть.

Напомним, что Соединенные Штаты предлагали возобновить продажу в Индию венесуэльской нефти, чтобы заменить импорт в эту страну российской нефти. Таким образом, Россия может потерять ключевой рынок сбыта сырья, которое является основным источником пополнения военного бюджета государства-агрессора.

Ранее мы писали, что доходы России от экспорта энергоносителей в 2025 году снизились на 20% из-за санкций США, роста скидок на Urals и падения мировых цен на нефть. Это привело к дефициту бюджета и давлению на экономику РФ.

Дата публикации
Количество просмотров
775
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie