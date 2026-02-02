Флаги США, Индии и России

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди стороны достигли договоренности об изменениях в энергетической политике Нью-Дели.

Об этом президент США написал в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, Индия "согласилась прекратить покупку российской нефти и значительно увеличить закупки у США, а возможно и у Венесуэлы".

"Это поможет завершить войну в Украине, где еженедельно погибают тысячи людей", — отметил Трамп.

В то же время он сообщил, что США снизят тарифы на индийские товары с 25% до 18%. Ранее тариф в 25% был введен именно потому, что Нью-Дели продолжал покупать российскую нефть.

Напомним, что Соединенные Штаты предлагали возобновить продажу в Индию венесуэльской нефти, чтобы заменить импорт в эту страну российской нефти. Таким образом, Россия может потерять ключевой рынок сбыта сырья, которое является основным источником пополнения военного бюджета государства-агрессора.

Ранее мы писали, что доходы России от экспорта энергоносителей в 2025 году снизились на 20% из-за санкций США, роста скидок на Urals и падения мировых цен на нефть. Это привело к дефициту бюджета и давлению на экономику РФ.