Ловушка для диктатора: политолог объяснил, почему Путин побоится нарушить энергетическое перемирие

Дональд Трамп, Владимир Зеленский и Путин / © ТСН.ua

Несмотря на напряженную ситуацию на фронте и геополитике, российский диктатор Путин вряд ли решится нарушить текущее энергетическое перемирие. Главная причина — страх Кремля испортить отношения с администрацией Дональда Трампа.

Об этом сообщил политолог, руководитель аналитического центра «Деловая столица» Вадим Денисенко в Facebook.

По словам эксперта, стратегия Путина остается неизменной: максимально тянуть время, избегая прямой ссоры с Белым домом.

«Может ли Путин нарушить энергетическое перемирие? Если коротко — нет. Финт с очередным обстрелом Валдая россияне бездарно профукали в конце прошлого года, а как-то иначе поднять ставки без ссоры с Трампом невозможно», — написал политолог.

Вадим Денисенко выделил семь пунктов, почему Путин не сможет нарушить энергетическое перемирие.

Стратегия Путина остается неизменной: тянуть время и не ссориться с Трампом. А энергетическое перемирие в Москве рассматривают как неприятный, но вынужденный эпизод. Переговоры в Абу-Даби, похоже, пока не касаются территорий. Принцип, появившийся с приходом Кушнера в переговорный процесс, сводился к тому, что нужно разделить переговоры на все и территории. Эта стратегия оказалась успешной в переговорах США — Украина. Сейчас, похоже, эта же стратегия применяется и в наших переговорах с россиянами. Пока обсуждается «все» кроме территорий. Исходя из предыдущего пункта, становится понятно почему 1 февраля переговоры будут идти без Кушнера и Уиткоффа. Они просто не нужны там сейчас. Проще говоря, мы входим как минимум в пару месяцев переговоров, где территории будут практически вынесены за скобки. Точнее, исходя из логики первой встречи в Абу-Даби, стороны выносят этот вопрос за скобки. Хотя в информпространстве этот вопрос будет оставаться ключевым. И на каждом этапе может возникнуть недоразумение. Россияне просто должны их инспирировать. На этом фоне стоит обратить внимание на то, что Трамп, де-факто, объявил блокаду Кубы, а у Ирана продолжается скопление военной группировки. Это, безусловно, будет отвлекать от Украины. Но Украина остается частью предвыборного плана Трампа. И нам нельзя допустить, чтобы в выборах США нас оттеснили другие темы. При этом, как бы ни развивались события в Иране и на Кубе, второго разворота над Атлантикой не будет. Даже если завтра американцы украдут высшее руководство этих стран, Россия не выйдет из переговорного процесса. Повторю только то, что уже говорил не раз: Путин боится ссориться с Трампом. С одной стороны из-за возможного давления на теневой флот, а с другой России нужно диверсифицироваться между Китаем и Западом. Разрыв с Трампом покинет Россию один на один с Пекином. И в отличие от 2022 года запасов жира в Москве почти нет. Подводя итог, стоит еще раз подчеркнуть: в Абу-Даби сейчас будут идти (интенсивные?) переговоры об условно второстепенных, хотя и очень важных темах. Логика США остается неизменной: нужно договориться обо всем кроме территорий, а затем начать давить на обе стороны одновременно. Сейчас же нам нужно особенно внимательно следить за тем, продолжит ли США останавливать суда из теневого флота. Это пока главная лакмусовая бумажка того, как будут или не будут давить на РФ.

Какие выводы?

По мнению Вадима Денисенко, Россия находится в «переговорной ловушке». Кремль вынужден соблюдать энергетическое перемирие, поскольку критически боится разрыва с администрацией Трампа. Такой шаг приведет к санкционной блокаде «теневого флота» и полной зависимости РФ от Китая. На текущем этапе переговоры в Абу-Даби сознательно сосредоточены на технических вопросах, вынося территориальные споры за скобки, чтобы создать условия для дальнейшего давления на обе стороны.

Что предшествовало

Напомним, в Сети появились сообщения российских так называемых «военных корреспондентов» о якобы введенном «энергетическом перемирии». По их данным, с четверга, 29 января, якобы запрещено наносить удары по любым объектам в Киеве и Киевской области, а также по любым объектам энергетической и критической инфраструктуры по всей Украине.

Ранее Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что лично просил Путина приостановить обстрелы Киева и других городов Украины.

Достижение энергетического перемирия произошло после того, как Киев в минувшие выходные просил о прекращении ударов во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби.