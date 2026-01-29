"Энергетическое перемирие" РФ и Украины: эксперт объяснил, возможно ли соглашение

Энергетика / © Associated Press

Военный эксперт Александр Мусиенко предполагает возможность обсуждения «энергетического перемирия» на переговорах в Абу-Даби 1 февраля. Однако он подчеркнул, что Россия готовит новые ракетные атаки. По данным разведки, враг планирует удары по критической инфраструктуре, используя обстрелы в качестве инструмента давления на переговорный процесс.

Об этом Александр Мусиенко рассказал «РБК-Украина».

Угроза новых атак и отсутствие доказательств перемирия

По его словам, в настоящее время информация о прекращении ударов по энергетике базируется только на предположениях российских источников, не подкрепленных фактами. Напротив, официальные данные украинской разведки и заявления президента свидетельствуют о подготовке РФ к очередному обстрелу. Точная дата атаки неизвестна, но риски остаются высокими.

«Они свидетельствуют об обратном, что Россия готовится к тому, чтобы нанести удары в ближайшее время. Когда точно это произойдет — сказать сложно, но риски того, что это произойдет, существуют», — заявил Александр Мусиенко.

Удары как инструмент давления на переговорах

Эксперт отметил, что агрессор традиционно совмещает дипломатию с военным принуждением. Даже во время проведения встреч Россия может продолжать террор, чтобы склонить Украину к уступкам.

«Так у нас было уже исторически. Следовательно, сейчас тоже существует вероятность, что несмотря на то, что враг находится в переговорном процессе, ездит на встречи, он воспринимает удары по нашей энергетике как способ давления с целью склонения нас к компромиссам и уступкам», — объяснил военнослужащий ТрО.

Также он добавил, что несмотря на подготовку к ударам, полный отказ от идеи энергетического компромисса в настоящее время является лишь теоретическим. Вопрос может быть вынесен на повестку дня во время следующего раунда консультаций в феврале.

«Хотя теоретически отбросить любую возможность достижения какого-то энергетического перемирия тоже нельзя. Возможно, об этом будут говорить 1 февраля во время следующей переговорной встречи», — подытожил Мусиенко.

Что известно об «энергетическом перемирии»

В четверг, 29 января, в Сети появились сообщения российских «военных корреспондентов» о якобы введенном «энергетическом перемирии». Никакой официальной информации пока нет.

Спикер Кремля Песков также не стал комментировать эту информацию.

Впрочем, украинский журналист Денис Казанский объяснил, почему Кремлю срочно понадобилась пауза между ракетными ударами и зачем пропаганда РФ разгоняет фейк о моратории на обстрелы энергетики.