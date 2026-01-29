- Дата публикации
Почему РФ заговорила об "энергетическом перемирии" и сколько оно будет продолжаться: журналист объяснил
Журналист объяснил, почему Кремлю срочно понадобилась пауза между ракетными ударами и зачем пропаганда РФ разгоняет фейк о моратории на обстрелы энергетики.
Российские пропагандисты разгоняют вброс о якобы «энергетическом перемирии» и временном моратории на удары по энергетической инфраструктуре Украины.
Зачем враг пошел на это, объяснил украинский журналист Денис Казанский.
«Если это и правда, то причина здесь только одна — в России временно иссякли запасы ракет, и ей просто нечем сейчас наносить удары», — предположил журналист.
Он напомнил, что во время последних ударов Россия избивала по Киеву «Цирконами» и ракетами 2026 года выпуска.
«То есть тем, что наскребла и сделала только что. Эксперты объяснили это проблемами с боеприпасами», — отметил он.
Казанский не исключает, что и теперь россияне могли прийти к ситуации, когда должны накапливать ракеты для последующих ударов.
«Именно по такой схеме все 4 года обстрелы и происходили. Шел период усиления обстрелов — потом период спада, когда пополняли запасы. В настоящее время такой период накопления они попытаются выдать за „шаг доброй воли“ и „добродушное согласие на перемирие“. Когда накопят — придумают очередной «обстрел резиденции Путина» и начнут бить снова. Посмотрим, верна ли моя теория. Но надеяться на какое-то реальное перемирие пока рано», — считает журналист.
В следующем посте Казанский обратил внимание, что Z-пропагандисты пишут, что «энергетическое перемирие» будет действовать до 3 февраля.
«Похоже, все, как я и говорил, никакого перемирия нет, а есть просто обычная пауза между обстрелами. Оккупантам просто нужно накопить ракеты. Эту паузу они собираются преподносить как уступку на переговорах», — предположил он.
Напомним, что сегодня российские так называемые «Z-военкоры» заявили о запрете ударов по энергетике в Украине. Никакой официальной информации пока нет.
Спикер Кремля Песков также не стал комментировать эту информацию.