Шоу-бизнес
531
1 мин

Джастин Бибер сперва вышел на красную дорожку с женой, а потом шокировал всех гламурными трусами

Певец вышел на сцену «Грэмми» впервые за почти четыре года.

Юлия Каранковская
Джастин и Хейли Биберы

Джастин и Хейли Биберы / © Associated Press

Певец Джастин Бибер сделал сюрприз для поклонников — впервые за долгое время вышел на публику. Возвращение было триумфальным, ведь артист напомнил о себе на церемонии «Грэмми-2026» и вышел на красную с женой Хейли.

Пара позировала держась за руки и была в изысканных парных луках. Джастин надел костюм оверсайз от Balenciaga, который носил с колье от Lorraine Schwartz, изготовленным из 100 карат бриллиантов, а вот Хейли предпочла элегантное платье от Alaïa.

Джастин и Хейли Биберы / © Associated Press

Джастин и Хейли Биберы / © Associated Press

Модель дополнила образ массивными украшениями, в частности серебряным колье-чокером с 30-каратным бриллиантом грушевидной формы и серьгами от Schwartz.

После позирования на красной дорожке супруги пошли в зал. Джастин был одним из артистов, которые выступили на сцене, однако его образ всех удивил — певец вышел в шелковых трусах лилового цвета с аппликациями и в серых носках. Больше на певце ничего не было.

Артист исполнил на сцене упрощенную, интимную версию песни Yukon, аккомпанируя себе на гитаре. Трек, посвященный его жене Хейли, стал одним из лид-синглов его альбома SWAG, который вышел этим летом.

Джастин Бибер / © Associated Press

Джастин Бибер / © Associated Press

Также когда он развернулся, чтобы уйти со сцены, многие обратили внимание, что на спине между лопатками у Бибера было реалистичное тату с лицом Хейли.

Джастин Бибер / © Associated Press

Джастин Бибер / © Associated Press

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

