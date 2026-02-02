- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 136
- Время на прочтение
- 1 мин
Оливия Дин надела на церемонию платье от Chanel и стала лучшей новой артисткой
Британская певица в черно-белом наряде с перьями получила награду "Грэмми".
Британская певица Оливия Дин получила премию "Грэмми". Она стала победительницей в номинации "Лучший новый артист".
На музыкальном событии звезда продемонстрировала красивый образ в бальном платье от Модного дома Chanel. Наряд состоял из черного верха на бретельках, расшитого пайетками, и белой пышной юбки с асимметричным подолом и шлейфом. На бедрах платье украшали черно-белые перья.
Аутфит Оливия дополнила черно-белыми туфлями, пышной кудрявой прической, вечерним макияжем и нежно-розовым маникюром. В ушах у нее были бриллиантовые серьги, а на руках бриллиантовые браслет и кольцо в виде пантеры.
В этот вечер Дин в красном мини-платье со стразами и туфлях цвета металлик выступила на сцене.
Напомним, южноафриканская певица Tyla получила награду в номинации "Лучшее выступление африканской музыки" за песню PUSH 2 START. Она пришла на церемонию в винтажном бежевом платье-комбинации от Dsquared2.