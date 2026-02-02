Оливия Дин надела на церемонию платье от Chanel и стала лучшей новой артисткой

Оливия Дин / © Associated Press

Реклама

Британская певица Оливия Дин получила премию "Грэмми". Она стала победительницей в номинации "Лучший новый артист".

Оливия Дин / © Associated Press

На музыкальном событии звезда продемонстрировала красивый образ в бальном платье от Модного дома Chanel. Наряд состоял из черного верха на бретельках, расшитого пайетками, и белой пышной юбки с асимметричным подолом и шлейфом. На бедрах платье украшали черно-белые перья.

Оливия Дин / © Associated Press

Аутфит Оливия дополнила черно-белыми туфлями, пышной кудрявой прической, вечерним макияжем и нежно-розовым маникюром. В ушах у нее были бриллиантовые серьги, а на руках бриллиантовые браслет и кольцо в виде пантеры.

Реклама

Оливия Дин / © Associated Press

В этот вечер Дин в красном мини-платье со стразами и туфлях цвета металлик выступила на сцене.

Оливия Дин / © Associated Press

Напомним, южноафриканская певица Tyla получила награду в номинации "Лучшее выступление африканской музыки" за песню PUSH 2 START. Она пришла на церемонию в винтажном бежевом платье-комбинации от Dsquared2.