Генерал США назвал три условия, которые могут вынудить Путина прекратить войну

Бен Ходжес / © Getty Images

Единственный реальный способ завершить войну в Украине — заставить Владимира Путина понять, что он не способен победить.

Об этом заявил генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес в интервью ”24 Каналу”, отвечая на вопрос о возможном финале войны и гарантиях безопасности для Украины.

По его словам, для прекращения войны в Украине необходимо выполнение трех ключевых условий.

Первое условие — уничтожение нефтегазовых способностей России.

Ходжес подчеркнул, что Москва финансирует войну именно за счет экспорта нефти и газа. Поэтому чтобы лишить Кремль возможности продолжать агрессию, необходимо разрушить эту инфраструктуру.

Второе условие — реальная, а не символическая поддержка Украины со стороны Европы.

Речь идет не о публичных жестах или политических заявлениях, а о конкретных действиях, демонстрирующих долгосрочную и надежную поддержку Украины в войне против России.

Третье условие — превращение Украины в государство тотальной обороны.

Генерал считает, что Украина должна двигаться к модели, сочетающей опыт Израиля и Финляндии: сильная промышленная база, качественное производство вооружений, подготовленные резервы и полная вовлеченность общества в оборону.

Отдельно Ходжес подчеркнул важность европейской интеграции Украины, в частности, членства в ЕС, как элемента долгосрочной стабильности и безопасности.

По его мнению, украинский успех будет состоять из трех частей: разрушения способности России воевать, четкой и открытой поддержки со стороны Европы и дальнейшего укрепления самой Украины как государства, которое невозможно победить.

Напомним, по данным проекта DeepState, в январе 2026 года РФ оккупировала 245 кв. км территории Украины. Это почти вдвое меньше, чем в ноябре и декабре. Наибольшая активность врага сохранялась на Покровском направлении — на него пришлось 33% всех штурмов. Там же противник сосредотачивает основные усилия.