У Украины есть реальные шансы выстоять в 2026 году, однако для этого необходимо существенно нарастить ежедневные потери российской армии.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

"Для россиян не существует таких критических потерь, после которых армия РФ не могла бы продвигаться. Это была одна из ошибок начального командования, считая, что большие человеческие потери могут затормозить наступательные действия", - отметил Жмайло.

Он подчеркнул, что украинские силы обороны уже добились значительных успехов: выбили россиян по многим направлениям, установили преимущество в воздухе и уничтожили треть флота РФ на Черном море, отогнув его в Новороссийск.

"Россия делает ставку на пехоту, а новые тактики, в частности инфильтрации через наши позиции, приносят ей еще большие потери", - добавил эксперт.

По его словам, у России все еще есть большой резерв: около 4 млн. человек оперативного резерва и примерно 20 млн. общего мобилизационного потенциала.

“Чтобы выдержать российское наступление, нам нужно добиться ежесуточного показателя уничтожения российской пехоты около 2000 человек, чтобы темпы наших действий перевесили темпы их пополнения. В настоящее время враг продвигается максимум на 4 км, перегруппировывается, а мы стараемся увеличить технологическую составляющую. Шанс выстоять в 2026 году у нас есть”, – подчеркнул Жмайло.

Он также отметил, что россияне проводят круглогодичный призыв и скрытую мобилизацию, привлекая людей из силовых структур и даже больных, однако их подразделения все равно несут значительные потери на фронте.

"Даже с этими резервами они не могут себе позволить прекращать боевые действия", - резюмировал Жмайло.

Напомним, данные CSIS показывают, что потери РФ на фронте превысили масштабы всех войн. со времен Второй мировой. оккупанты понесли почти 1,2 млн потерь во время войны в Украине. Эта цифра примерно равна численности населения Брюсселя. В частности, с февраля 2022 уничтожено 325 000 окупантов.

Ранее народный депутат Роман Костенко заявил, что для того чтобы Россия потеряла способность проводить серьезные наступательные операции и испытала реальный дефицит живой силы, Силы обороны Украины должны уничтожать около 50 тысяч захватчиков ежемесячно.