Як Україні вистояти 2026 року: експерт розповів про ключовий фактор на фронті

Втрати РФ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Україна має реальні шанси вистояти 2026 року, однак для цього необхідно суттєво наростити щоденні втрати російської армії.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

“Для росіян не існує таких критичних втрат, після яких армія РФ не могла б просуватися. Це була одна з помилок початкового командування, коли вважали, що великі людські втрати можуть загальмувати наступальні дії”, — зазначив Жмайло.

Він наголосив, що українські сили оборони вже досягли значних успіхів: вибили росіян з багатьох напрямків, встановили перевагу у повітрі та знищили третину флоту РФ на Чорному морі, відігнавши його до Новоросійська.

“Росія робить ставку на піхоту, а нові тактики, зокрема інфільтрації крізь наші позиції, приносять їй ще більші втрати”, — додав експерт.

За його словами, у Росії все ще є великий резерв: близько 4 млн осіб оперативного резерву та приблизно 20 млн загального мобілізаційного потенціалу.

“Щоб витримати російський наступ, нам потрібно досягти щодобового показника знищення російської піхоти близько 2000 осіб, щоб темпи наших дій переважили темпи їх поповнення. Нині ворог просувається максимум на 4 км, перегруповується, а ми намагаємося збільшити технологічну складову. Шанс вистояти 2026 року у нас є”, — підкреслив Жмайло.

Він також зазначив, що росіяни проводять цілорічний призов та приховану мобілізацію, залучаючи людей із силових структур і навіть хворих, проте їхні підрозділи все одно зазнають значних втрат на фронті.

“Навіть із цими резервами вони не можуть собі дозволити припиняти бойові дії”, — резюмував Жмайло.

Нагадаємо, дані CSIS показують, що втрати РФ на фронті перевищили масштаби всіх воєн від часів Другої світової. Окупанти зазнали майже 1,2 млн втрат під час війни в Україні. Ця цифра приблизно дорівнює чисельності населення Брюсселя. Зокрема, від лютого 2022-го знищено 325 000 окупантів.

Раніше народний депутат Роман Костенко заявив, що для того, щоб Росія втратила здатність проводити серйозні наступальні операції та відчула реальний дефіцит живої сили, Сили оборони України мають знищувати близько 50 тисяч загарбників щомісяця.