Росіяни втратили два бойові літаки: що відомо

Російський винищувач-бомбардувальник Су-34 / © Вікіпедія

У середу, 28 січня, російська окупаційна армія на південному фронті втратила два бойові літаки — винищувач Су-30 і винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Коваленко.

«Росіяни сьогодні втратили два літаки — Су-30 і Су-34», — написав він.

Офіційного підтвердження цієї інформації від Генштабу ЗСУ наразі не було.

Про зліт з російського військового аеродрому «Майкоп» надзвукового винищувача-бомбардувальника Су-34 моніторингові канали повідомили близько 21.00. Ворожий літак помітили біля острова Зміїний.

Невдовзі російські «мілблогери» повідомили, що винищувач розбився, а пілоти, мабуть, не вижили.

Зокрема, російський «воєнкор», капітан збройних сил РФ Ілля Туманов із Воронежа, який веде свій канал Fighterbomber, опублікував траурне повідомлення.

Такі ж розпачливі дописи згодом з’явилися і на інших російських z-пабліках.

Окрім того, українські моніторингові канали повідомили про втрату росіянами ще одного винищувавча.

«Мінус Су-30 на південному напрямку сьогодні ввечері. Екіпаж не вижив», — повідомив Telegram-канал Monitor.

Нагадаємо, аналітик Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI) Джастін Бронк повідомив, що темпи виробництва бойових літаків у РФ випереджають втрати. Держава-агресорка втратила на війні близько 130 літаків, проте виробництво нових винищувачів Су-34, Су-35С та Су-30СМ2 не лише компенсувало цю кількість, а й дозволило розширити загальний парк.