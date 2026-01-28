- Дата публікації
-
Росіяни втратили два бойові літаки: що відомо
Офіційного підтвердження втрат російської авіації від Генштабу ЗСУ наразі не було.
У середу, 28 січня, російська окупаційна армія на південному фронті втратила два бойові літаки — винищувач Су-30 і винищувач-бомбардувальник Су-34.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Коваленко.
«Росіяни сьогодні втратили два літаки — Су-30 і Су-34», — написав він.
Офіційного підтвердження цієї інформації від Генштабу ЗСУ наразі не було.
Про зліт з російського військового аеродрому «Майкоп» надзвукового винищувача-бомбардувальника Су-34 моніторингові канали повідомили близько 21.00. Ворожий літак помітили біля острова Зміїний.
Невдовзі російські «мілблогери» повідомили, що винищувач розбився, а пілоти, мабуть, не вижили.
Зокрема, російський «воєнкор», капітан збройних сил РФ Ілля Туманов із Воронежа, який веде свій канал Fighterbomber, опублікував траурне повідомлення.
Такі ж розпачливі дописи згодом з’явилися і на інших російських z-пабліках.
Окрім того, українські моніторингові канали повідомили про втрату росіянами ще одного винищувавча.
«Мінус Су-30 на південному напрямку сьогодні ввечері. Екіпаж не вижив», — повідомив Telegram-канал Monitor.
Нагадаємо, аналітик Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI) Джастін Бронк повідомив, що темпи виробництва бойових літаків у РФ випереджають втрати. Держава-агресорка втратила на війні близько 130 літаків, проте виробництво нових винищувачів Су-34, Су-35С та Су-30СМ2 не лише компенсувало цю кількість, а й дозволило розширити загальний парк.