ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
544
Час на прочитання
1 хв

Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

За попередню добу армія РФ втратила приблизно 1020 військових.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупанти

Окупанти / © Associated Press

За останню добу росіяни втратили на фронті ще 1020 солдатів та чимало техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого 2022 року до 26 січня 2026 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

  • особового складу — близько 1 235 060 (+1 020) осіб.

  • танків — 11 608 (+3)

  • бойових броньованих машин — 23 951 (+1)

  • артилерійських систем — 36 644 (+32)

  • РСЗВ — 1 626 (+2) од.

  • засоби ППО — 1 286 од.

  • літаків — 434

  • гелікоптерів — 347

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 115 813 (+917)

  • крилаті ракети — 4 205.

  • кораблі/катери — 28

  • підводні човни — 2.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 75 906 (+147)

  • спеціальна техніка — 4 051 (1)

Раніше Олександр Сирський повідомив, що Збройні сили України кардинально змінюють підхід до ураження ворожих цілей, відмовляючись від масованого вогню «по площах» на користь точкових ударів дешевими й ефективними засобами.

Дата публікації
Кількість переглядів
544
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie