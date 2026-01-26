- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 544
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку
За попередню добу армія РФ втратила приблизно 1020 військових.
За останню добу росіяни втратили на фронті ще 1020 солдатів та чимало техніки.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Від 24 лютого 2022 року до 26 січня 2026 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:
особового складу — близько 1 235 060 (+1 020) осіб.
танків — 11 608 (+3)
бойових броньованих машин — 23 951 (+1)
артилерійських систем — 36 644 (+32)
РСЗВ — 1 626 (+2) од.
засоби ППО — 1 286 од.
літаків — 434
гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 115 813 (+917)
крилаті ракети — 4 205.
кораблі/катери — 28
підводні човни — 2.
автомобільна техніка та автоцистерни — 75 906 (+147)
спеціальна техніка — 4 051 (1)
Раніше Олександр Сирський повідомив, що Збройні сили України кардинально змінюють підхід до ураження ворожих цілей, відмовляючись від масованого вогню «по площах» на користь точкових ударів дешевими й ефективними засобами.